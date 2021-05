Einladung zum Comeback-Talk „Neue Finanzierungsperspektiven für den Tourismus“

Wien (OTS) - Die Betriebe der Tourismus- und Freizeitwirtschaft, Reise- und Veranstalterbranche sowie der Gastronomie sind Hauptbetroffene der COVID-19-Pandemie und durch die monatelangen Betretungsverbote wirtschaftlich in besonderem Maß unter Druck geraten. Im Rahmen des Comeback-Prozesses „Auf geht's - zum Comeback des heimischen Tourismus“ findet heute, Montag, den 31. Mai 2021 um 16:30 Uhr der Comeback-Talk zum Thema „Neue Finanzierungsperspektiven für den Tourismus“ statt. Im Fokus der Diskussion steht die Krisenbewältigung und in welcher Form es Finanzierungsunterstützungen in der „Aufbauphase“ nach der COVID-19-Krise und danach braucht.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer:

Elisabeth Köstinger, Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus

Bernhard Perner, Geschäftsführer der COFAG

Josef Reiter, Geschäftsführer der ECA Mag. Reiter & Partner Wirtschaftstreuhand GmbH

Susanne Kraus-Winkler, Obfrau des FV Hotellerie in der WKÖ

Claudia Höller, Vorstand in der Tiroler Sparkasse



