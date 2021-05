Mercato Rosso: Alles Klima! Was tun gegen die Erwärmung?

Wien (OTS/SPW) - Fast auf den Tag genau feiert der Mercato Rosso-Podcast am kommenden Sonntag seinen ersten Geburtstag. Seit dem 31. Mai 2020 ging der Podcast insgesamt 36 Mal auf Sendung und das mit vielen tollen Gästen und spannenden Themen. „Alles Klima! Was tun gegen die Erwärmung?“ ist das Thema der aktuellen Sendung am 30. Mai, denn der Klimawandel macht auch in Corona-Zeiten keine Pause. Obwohl Wien lebenswerteste und zugleich grünste Stadt der Welt und in vielen Bereichen international Vorreiter ist, was Umweltfreundlichkeit betrifft, gibt es noch viel zu tun. Barbara Novak spricht mit ihren beiden Gästen Valerie Kremshuber von Fridays for Future Austria und der Sängerin und Songwriterin Ina Regen über die dringlichsten Umweltthemen der Zukunft, welche Rolle die Themen Verzicht und Verpflichtung spielen und was jede und jeder einzelne von uns tun kann, damit unsere Welt für die nachfolgenden Generationen lebenswert bleibt. Passend zum Thema lädt auch die Songauswahl in dieser Ausgabe zum Nachdenken ein.

Die Sendung ist ab sofort hier abrufbar.

Pride: Nächste Sendung am 13. Juni 2021

Der Regenbogenmonat Juni ist schon fast ins Land gezogen und obwohl es auch heuer leider keine Regenbogenparade „wie früher“ geben wird, ist das Thema „Pride“ nicht weniger aktuell. Aus diesem Grund dreht sich in der nächsten Mercato Rosso Sendung am 13. Juni alles um die Themen sexuelle Identität, die Rolle der Familien und ihre Neugestaltung und warum es eine „bunte“ und offene Gesellschaft braucht. Zu Gast bei Barbara Novak sind Ulrike Zöchbauer, Vorsitzende des Regenbogenfamilienzentrums Wien, und Gazal, Rapperin. Fragen zur Sendung werden gerne unter redaktion @ mercatorosso.wien entgegengenommen.

Über „Mercato Rosso“

Barbara Novak lädt zu Gespräch und Musik auf den Mercato Rosso. Im traditionellen Radioformat – als Podcast verfügbar – dreht sich hier alles um Menschen, Meinungen und eine feine Wiener Musik-Melange. Am Mercato Rosso wird über brennende Themen unserer Zeit gesprochen. Mit dabei zwei Gäste – eine Expertin bzw. ein Experte zum jeweiligen Schwerpunktthema und eine Vertreterin bzw. ein Vertreter aus dem Kunst- und Kulturbereich. Dazu wird Musik gespielt, vor allem von heimischen Künstler*innen. Abrufbar ist die Sendung als Podcast alle zwei Wochen ab Sonntagvormittag über www.mercatorosso.wien. (Schluss)

