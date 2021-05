ÖAMTC: Leichte Verzögerungen im Reiseverkehr

Grenzwartezeiten vor Kufstein, Suben und am Walserberg

Wien (OTS) - „Vor Kufstein verzeichneten wir am Vormittag eine Stunde, am Walserberg und vor Suben 45 Minuten Wartezeit in Fahrtrichtung Süden“, meldeten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen Samstagmittag. Starkes Verkehrsaufkommen führte in der Früh zu Verzögerungen auf der Brenner Autobahn (A13). Auch der einspurige Baustellenbereich im Reittunnel auf der Tauern Autobahn (A10) machte sich im Verkehrsfluss bemerkbar. In Fahrtrichtung Norden kam es zu Mittag zu ersten Verzögerungen auf der Fernpass Straße (B179) vor dem Grenztunnel Füssen. Stau baute sich auch auf der A10 vor dem Tauerntunnel auf. Dieser musste wegen eines defekten Lkw gesperrt werden. Sonst blieb es am zweiten Wochenende des Pfingstreiseverkehrs recht ruhig.

Mehr Informationen unter:

www.oeamtc.at/urlaubsservice

www.oeamtc.at/verkehrsservice

www.oeamtc.at/apps

(Schluss)

ÖAMTC-Mobilitätsinformationen

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Kommunikation Mobilitätsinformationen

+43 1 71199 21795

mi-presse @ oeamtc.at

www.oeamtc.at