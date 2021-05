Gaal: Wiens Natur mit den wohnpartner Gartl-Aktivitäten gemeinsam erleben!

Das Nachbarschaftsservice wohnpartner lädt zu geführten Spaziergängen und zum „Tag der offenen Gemeinschaftsgärten“

Wien (OTS) - Endlich ist es wieder möglich, in kleinen Gruppen die Natur gemeinsam zu genießen! Das Nachbarschaftsservice wohnpartner lädt zu fünf geführten Spaziergängen, die Wien von einer neuen Seite zeigen. Mit erfahrenen ExpertInnen wird die Flora und Fauna, mit besonderem Fokus auf Vögel, Fledermäuse und Schmetterlinge erforscht. Technik-Fans freuen sich auf die Besichtigung des BürgerInnen-Kraftwerks in Meidling, das für mehr als 130 Haushalte Solarstrom erzeugt.

Gemeinschaftsgärten laden zum Tag der offenen Tür

Am 25. Juni öffnen anlässlich des „Tags der offenen Gemeinschaftsgärten“, den wohnpartner und der Gartenpolylog gemeinsam veranstalten, zahlreiche partizipative Gartenprojekte ihre Pforten und freuen sich auf BesucherInnen. Von Hochbeeten über bepflanzte Dachterrassen bis hin zu größeren Gemeinschaftsgärten: Die Vielfalt des gemeinschaftlichen Gartlns kennt in Wien keine Grenzen.

Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal: „Ob beim gemeinsames Garteln oder den Stadtspaziergängen, endlich kann Natur wieder gemeinsam genossen werden. wohnpartner bringt Menschen verschiedenen Alters und Herkunft zusammen und stärkt so das gute Miteinander in Wien.“

Anmeldung unbedingt erforderlich

Für alle Termine wird geeignetes Schuhwerk und Kleidung empfohlen, da sie bei jedem Wetter stattfinden. Aufgrund des begrenzten Platzangebots ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich! Sämtliche COVID-19-Schutzmaßnahmen werden penibel eingehalten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Informationen und Anmeldung: unter der wohnpartner-Telefonnummer 01/24503-20094 bzw. lokal20@wohnpartner-wien.at. Weitere Infos unter wohnpartner-wien.at

Das Programm in chronologischer Reihenfolge:

NaTOUR 1 – Vögel und Fledermäuse in der Stadt

Freitag, 11. Juni 2021, 19:00 – 22:00 Uhr

Ort: Paul-Speiser-Hof, 1210 Wien

Experte: DI Ferdinand Schmeller, Wiener Umweltschutzabteilung (MA 22), Interreg-Projekt CITY NATURE

Die Gemeindebauten bieten der Vogelwelt und Fledermäusen verschiedenste Lebensräume. Lernen Sie bei diesem geführten Spaziergang in Floridsdorf Ihre fliegende Nachbarschaft besser kennen.

NaTOUR 2 – Naturnahe Wiesen in Liesing

Mittwoch, 16. Juni 2021, 16:00 – 19:00 Uhr

Ort: Georgenbergwiese, 1230 Wien

ExpertInnen: DIin Maria-Elisabeth Schnetz und DI Dr. Manfred Schönwälder, Wiener Umweltschutzabteilung (MA 22), Interreg-Projekt CITY NATURE

Der Spaziergang führt über artenreiche Wiesen und in den naturnahen Wienerwald. Erfahren Sie dabei Wissenswertes zu den vorkommenden Pflanzen und Tieren sowie zur ökologischen Bedeutung und Pflege der Lebensräume dieses beliebten Naherholungsgebietes.

Tag der offenen Gemeinschaftsgärten

Freitag, 25. Juni 2021, 13:00 – 19:30 Uhr

Ort: verschiedene Stationen in ganz Wien

Kooperation mit dem Gartenpolylog

Zahlreiche Gemeinschaftsgärten in Gemeindebauten und im öffentlichen Raum öffnen am 25. Juni ihre Pforten. Von Hochbeeten über bepflanzte Dachterrassen bis hin zu größeren Gemeinschaftsgärten: Entdecken Sie die Vielfalt gemeinschaftlicher Gartenprojekte in Wien.

NaTOUR 3 – Schmetterlingswiese im Donaupark

Montag, 5. Juli 2021, 14:00 – 17:00 Uhr

Ort: Donaupark, 1220 Wien

Expertinnen: DIin Marion Jaros und Iris Tichelmann, BSc MSc, Wiener Umweltanwaltschaft

Die Schmetterlingswiese im Wiener Donaupark ist ein gelungenes Beispiel einer ökologisch wertvollen Fläche, die durch Änderung der Pflegemaßnahmen neu geschaffen wurde. Holen Sie sich wertvolle Tipps, wie Sie Schmetterlingen helfen können.

NaTOUR 4 – Essbarer Stadtspaziergang

Freitag, 16. Juli 2021, 16:00 – 19:00 Uhr

Ort: Karl-Marx-Hof, 1190 Wien

Expertin: Alexandra Maria Rath, Wildes Wien

Mit der Kräuterexpertin Alexandra Maria Rath erkunden wir den Karl-Marx-Hof und suchen die dort wachsenden, essbaren Wildpflanzen.

NaTOUR 5 – BürgerInnenkraftwerk Am Schöpfwerk

Donnerstag, 22. Juli 2021, 15:00 – 18:00 Uhr

Ort: Am Schöpfwerk, 1120 Wien

Experte: Werner Hofer, Mieterbeirat Am Schöpfwerk

Wussten Sie, dass es im Gemeindebau ein BürgerInnen-Solarkraftwerk gibt? Auf dem Dach der städtischen Wohnhausanlage produzieren 1.229 Photovoltaik-Panele Naturstrom für mehr als 130 Haushalte.

wohnpartner Gartl-Tour

Samstag, 4. September 2021, 13:00 – 19:00 Uhr (im Rahmen des Tags des Wiener Wohnbaus)

Ort: verschiedene Stationen in ganz Wien

Die Gartl-Tour führt Sie bequem mit einem Bus zu besonderen Gemeinschaftsgärten und Naturschauplätzen in der Stadt. Lassen Sie sich durch beeindruckende Gartenprojekte inspirieren und erfahren Sie Spannendes zu Flora und Fauna.

