CGTN: Die Ortschaft Zhaojin, die rote Erde im Nordwesten Chinas

Peking (ots/PRNewswire) - Die Ortschaft Zhaojin in Tongchuan in der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi war ein Ort mit ruhmreicher roter Geschichte und hat sich nun schnell entwickelt, indem sie den roten Geist weiterführt.

Anfang der 1930er Jahre gründeten Liu Zhidan, Xie Zichang, Xi Zhongxun und andere Revolutionäre der älteren Generation die 26. Truppe der Roten Armee der Arbeiter und Bauern Chinas und die revolutionäre Basis der Grenzregion Shaanxi-Gansu mit der Ortschaft Zhaojin als Zentrum.

Vererben Sie das rote Gen

Im Mai 2018 schrieb Wang Tianjiao, damals Drittklässlerin der Beiliang-Grundschule der Roten Armee, im Namen ihrer Klassenkameraden einen Brief an den chinesischen Präsidenten Xi Jinping und berichtete ihm von ihren Erfahrungen beim Lernen der revolutionären Geschichte und der Entwicklung der Schule.

Schon bald antwortete Xi in einem Brief an die Studenten und ermutigte sie, das rote Gen von Generation zu Generation weiterzugeben. Xi schrieb, er hoffe, dass die Studenten die Zeit schätzten und mit einem dankbaren Herzen hart lernten, um in der Zukunft für das Land, das Volk und die Gesellschaft nützlich zu sein.

Die Beiliang-Grundschule der Roten Armee ist eine Spur der revolutionären Geschichte in der Stadt. Sie wurde 1955 an der alten Revolutionsstätte - dem Ort des Chenjiapo-Treffens - gegründet.

Im Juni 2000 besuchte die Mutter von Xi, Qi Xin, die Schule. Als sie die schäbigen Klassenzimmer und veralteten Einrichtungen sah, mobilisierte sie ihre ganze Familie, um 150.000 Yuan (18.116 $) für den Umzug und den Wiederaufbau der Schule zu spenden.

Seitdem hat die Schule mit Unterstützung der Regierung und verschiedener Sektoren der Gesellschaft ihre Bedingungen weiter verbessert, mit neu gebauten akademischen Gebäuden und Schlafsälen, professionellen Klassenzimmern und einem Spielplatz mit Kunststoff-Gummibahnen.

Schnelle Entwicklung kommt den Menschen vor Ort zugute

Als Xi Jinping im Jahr 2015 die Ortschaft Zhaojin besuchte, betonte er, dass er das Studium der Geschichte der revolutionären Basen verstärken, die historischen Erfahrungen zusammenfassen und den revolutionären Geist und den guten Arbeitsstil besser weiterführen wolle.

Die Stadt hat sich in den letzten Jahren schnell entwickelt. Schnellstraßen, Umsiedlungssiedlungen, Verbrauchermärkte, Stadien und andere Infrastruktur wurden gebaut. Der einst abgelegene und rückständige Ort hat sich zu einer Stadt entwickelt, die für den roten Tourismus bekannt ist.

"Das Pro-Kopf-Einkommen im Jahr 2015 betrug 8.848 Yuan. Im Jahr 2020 ist das Pro-Kopf-Einkommen auf 15.235 Yuan gestiegen", sagte Bai Wei, der Parteisekretär der Ortschaft Zhaojin. "Die Stadt war arm und rückständig. Die jungen Männer waren weggegangen, und die Mädchen wollten hier nicht heiraten. Aber in den letzten zwei Jahren sind 16 College-Studenten zurückgekommen."

"Zhaojin ist so gut. Wenn man hierher zurückkommt und an diesem roten Ort arbeitet, gibt es ein Gefühl von Ehre und Gewinn", sagte Bai.

