Nippon Express erweitert die Sprachauswahl seiner globale Website

Tokio (ots/PRNewswire) - Nippon Express Co., Ltd. hat seine globale Website mehrsprachig gestaltet, so dass sie bis Juni 2021 in der Lage sein wird, 14 Sprachen zu unterstützen.

Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202105245298-O2-7w1Cuc34

Bild: Startseite der globalen Website https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202105245298/_prw_PI3fl_6qAtjvnb.jpg

Globale Website-URL: https://www.nipponexpress.com

- Zweck der Mehrsprachigkeit

Nippon Express ist bestrebt, die im "Nippon Express Group Business Plan 2023 -- Dynamic Growth" festgelegte langfristige Vision zu erreichen, ein Logistikunternehmen mit einer starken Präsenz auf dem globalen Markt zu werden. Die globale Website war bisher nur in englischer Sprache verfügbar, aber es wird an einer mehrsprachigen Version gearbeitet, um die Website für nicht-englischsprachige Benutzer komfortabler zu machen und eine bessere Kommunikation mit einem breiteren Spektrum an globalen Kunden zu ermöglichen.

- Fortschritte bei der Mehrsprachigkeit

Seit März 2021: Website unterstützt 12 Sprachen

Englisch, Chinesisch (vereinfacht), Arabisch, Italienisch, Indonesisch, Niederländisch, Spanisch, Thai, Vietnamesisch, Bengalisch, Portugiesisch und Malaiisch

Bis Juni 2021: Zwei weitere Sprachen werden hinzugefügt

Deutsch, Französisch

Nippon Express wird seine Website und andere eigene Medien weiter verbessern, um sie für die Nutzer noch komfortabler zu machen, auch wenn das Unternehmen daran arbeitet, seine Dienstleistungen weiter auszubauen.

