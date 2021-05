Fahrbahnerneuerung Biberbach Straße in Seitenstetten

Felsräumung an der B 18 in Weissenbach an der Triesting

St. Pölten (OTS) - Die Fahrbahn der Biberbach Straße (Landesstraße L 6204) im Gemeindegebiet von Seitenstetten wird auf einer Länge von rund 1,8 Kilometern ausgebaut. Hierfür wird das gesamte Baulos abgefräst und anschließend ein neuer Belag aufgebracht. Im Zuge dieser Maßnahme wird auch der bestehende Gehsteig für die Marktgemeinde Seitenstetten auf einer Länge von 105 Metern neu errichtet. Mit Kosten von etwa 400.000 Euro führt die Arbeiten die Straßenmeisterei St. Peter in der Au in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen aus der Region bis Ende August durch. Die Kosten für die Errichtung des Gehsteiges von rund 12.500 Euro werden von der Marktgemeinde Seitenstetten getragen.

Die Straßenmeisterei Pottenstein führt zur Zeit Felsräumarbeiten entlang der Landesstraße B 18 in Altenmarkt an der Triesting durch. Landesrat Ludwig Schleritzko hat sich kürzlich bei einem Lokalaugenschein ein Bild von den Arbeiten gemacht und betont: „Welch umfangreiches Know-how der NÖ Straßendienst hat, zeigt sich hier in Altenmarkt, wo mit außergewöhnlichen Maßnahmen die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer gewährleistet wird“. Dabei wird von Kilometer 19,5 bis Kilometer 19,6 beim Salzsilo die bestehende Felswand vom Baumwuchs befreit. Dabei führen ausgebildete Mitarbeiter der Straßenmeisterei Pottenstein, gesichert am Seil, diese Räumarbeiten aus, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Der Abschnitt, welcher geräumt werden muss, beträgt rund 100 Meter, der Felsen erreicht eine Höhe von bis zu 25 Metern. Die Arbeiten werden Anfang Juni abgeschlossen und unter Verkehr mit kurzfristigen Anhaltungen ausgeführt. Die Landesstraße B 18 ist in diesem Bereich mit einem Verkehrsaufkommen von rund 4.000 Fahrzeugen am Tag frequentiert.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

