NEOS: Lockerungen begrüßenswert, aber warum erst in zwei Wochen?

Gerald Loacker: „Wenn die Maßnahmen richtig sind, gibt es keinen Grund noch länger zu warten.“

Wien (OTS) - Grundsätzlich begrüßenswert findet NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker, dass die Bundesregierung heute endlich die widersprüchlichen Aussagen der vergangenen Woche ab- und klargestellt hat, wann mit weiteren Lockerungen der Corona-Beschränkungen zu rechnen ist. Nicht nachvollziehbar ist für Loacker allerdings, wieso noch weitere zwei Wochen mit den Öffnungsschritten zugewartet wird. „Wenn die Maßnahmen richtig sind, warum warten wir dann bis 10. Juni damit? Die Sperrstunde um 22 Uhr beispielsweise macht heute schon genauso wenig Sinn wie am 10. Juni. Die Verschiebung auf Mitternacht braucht keine ewig lange ,Vorlaufzeit und Planbarkeit’, wie Tourismusministerin Köstinger meint, das könnten die Betriebe morgen umsetzen - und es würde den leidgeprüften Betrieben enorm helfen, genauso wie der Handel eine raschere Lockerung der Abstandsregeln bräuchte.“



Ebenso nicht nachvollziehbar ist für Loacker, warum auch in jenen Bereichen, in denen 3 G gilt, noch bis Juli an der Maskenpflicht festgehalten wird. „Abgesehen davon, dass die Regierung offen gelassen hat, welche Maske dann getragen werden muss. Köstinger meinte, Mund-Nasen-Schutz in der Gastronomie - und alle anderen müssen weiterhin FFP2 tragen? Das wäre bei 3 G absolut überschießend.“



