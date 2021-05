WM-PR mit neuen Kunden

Wien (OTS) - Die junge österreichische PR-Agentur mit Standorten in Wien, Mödling und im Südburgendland freut sich im ersten Jahr über einen weiteren neuen Kunden.

SteirerREIS by Fuchs, der Reis- Pionier in Österreich aus Klöch in der Südoststeiermark, die seit 2010 Reis kultiviert Auf rund 50 ha Ackerfläche wurden 2020 mehr als 100 Tonnen Reis in Trockenanbau geerntet. Der Reis wird vor Ort aufbereitet und zu Speisereis sowie durch Partnerunternehmen zu Nudeln, Zwieback, Gries, Mehl und sogar zu Bier weiterverarbeitet. Für diesen Kunden führten wir am 26. Mai die erste Pressekonferenz erfolgreich durch.

Damit hat das Team rund um Anatol Eschelmüller und Michael Stadlinger nach der Vulcano Schinkenmanufaktur nun ein weiteres Standbein im Vulkanland und begrüßt nach einem knappen Jahr Geschäftstätigkeit den zehnten Neukunden in den drei deutschsprachigen Staaten.

Außerdem vermeldet WM-PR mit Romana Sedlacek einen hervorragenden personellen Zugang im Bereich Assistenz und Kundenkontakt.

Rückfragen & Kontakt:

WM-PR

+4368181963600

info @ wm-pr.at

www.wm-pr.at