KORREKTUR: Aviso-Pressekonferenz: Aktuelles zum Neustart von Erasmus+ mit BM Kogler, BM Faßmann, BM Raab und OeAD-GF Calice

Österreich erhält 683 Millionen Euro aus dem Fördertopf der EU.

Wien (OTS) - Erasmus+ und das Europäische Solidaritätskorps starten in eine neue siebenjährige Programmphase. Europa sieht diese Programme mit ihren Zielsetzungen in Bildung, Jugend und Sport als Investitionen in die Zukunft. In der Pressekonferenz werden die wichtigsten Schwerpunkte der beiden EU-Programme und die Budgets dargelegt.

Heinz Faßmann, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung und Jakob Calice, Geschäftsführer OeAD, Agentur für Bildung und Internationalisierung laden zur gemeinsamen Pressekonferenz mit:

Werner Kogler, Vizekanzler und Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport

Susanne Raab, Bundesministerin für Frauen, Familie, Jugend und Integration im Bundeskanzleramt

Pressekonferenz: Dienstag, 1.Juni, 10:00 bis 10:30 Uhr

Ort: Porgy & Bess, Riemergasse 11, 1010 Wien

