„Sport am Sonntag“ mit EURO, French Open und Olympia

Am 30. Mai um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Karoline Rath-Zobernig präsentiert „Sport am Sonntag“ am 30. Mai 2021 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Fußball-EM: Top oder Flop – Was schafft Österreich bei der EURO? Zwei Wochen vor dem ersten Gruppenspiel – der Kader, die Gegner, die Stimmung.

French Open: Dominic Thiem ist heiß auf den Sandplatzklassiker

Die Nummer 4 der Welt möchte beim Saisonhöhepunkt zurück zu alter Stärke finden.

Olympia: Viktoria Schwarz und Ana Roxana Lehaci live im Studio

Die erfolgreichen Flachwasser-Kanutinnen über Tokio, Titelträume und Teamgeist.

Paralympics: Medaillenhoffnung Markus Swoboda live zu Gast

Nach Silber 2016 hat der Para-Kanute 2021 Gold im Visier.

Tischtennis: Ausnahmeerscheinung Liu Jia vor ihren sechsten Spielen Die außergewöhnliche Karriere von Österreichs erfolgreichster Tischtennisspielerin.

