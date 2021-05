ORF-„Pressestunde“ mit Mag. Beate Meinl-Reisinger, Bundesparteivorsitzende NEOS

Am 30. Mai um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Je kleiner die unmittelbare Bedrohung durch die Corona-Pandemie wird, desto größer werden die Differenzen innerhalb der türkis-grünen Koalitionsregierung. Wie sehr können die NEOS als Oppositionspartei diese aktuelle politische Lage für sich nutzen? Würde NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger eine mögliche Neuauflage des Ibiza-Untersuchungsausschusses unterstützen? Und welche Rezepte hat sie für die wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Folgen der Corona-Krise?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 30. Mai 2021, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Karin Leitner

„Tiroler Tageszeitung“

und

Hans Bürger

ORF

