WKNÖ-Präsident Ecker: „Lockerungen sorgen für weitere Erholung der Wirtschaft“

Lebensqualität und Normalität kehren schrittweise zurück - Sicherheitsmaßnahmen aber weiterhin wichtig und richtig

St. Pölten (OTS) - Gastronomie, Hotellerie und Freizeitbetriebe haben seit mehr als einer Woche wieder geöffnet. „Dass nach so kurzer Zeit nun weitere Lockerungen bekanntgegeben werden zeigt, wie gut die Betriebe vorbereitet sind“, begrüßt Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker die Ergebnisse der heutigen Pressekonferenz. „Sicherheit steht bei allen an oberster Stelle.“

Nach den Rückmeldungen der Betriebe wird die 3G-Regel eingehalten und die Gäste und Kundinnen und Kunden kommen getestet, geimpft oder genesen. Wichtig sei jedenfalls, weiterhin die Regeln konsequent einzuhalten, betont Ecker: „Lockerungen dort, wo es möglich ist, Sicherheitsmaßnahmen da, wo sie nötig sind.“ Die ausgedehnte Sperrstunde, gelockerte Abstandsvorgaben und eine erweiterte Gruppengröße in den Innenbereichen „erleichtern natürlich den Unternehmerinnen und Unternehmern die Arbeit und ermöglichen mehr Menschen in der Bevölkerung, die Vielfalt der blau-gelben Betriebe wieder auszukosten“.

Neben dauerhaften Öffnungen sind die Impfungen der Schlüssel zur Normalität. „Die Unternehmen leisten mit dem betrieblichen Impfen einen zentralen Beitrag zu mehr Lebensqualität und Normalität. In Niederösterreich wurden bis heute bereits 40.000 Personen in den Betrieben geimpft“, ist Ecker stolz auf den Zusammenhalt in Niederösterreich.

