Wirtschaft freut sich über weitere Öffnungen

Wien (OTS) - „Die heute von der Bundesregierung vorgestellten Öffnungsschritte sind großartige Nachrichten für unsere Betriebe. Nach einem harten Krisenjahr steht einem Comeback-Sommer nichts mehr im Weg. Dank der niedrigen Infektionszahlen hat nun auch die Nachtgastronomie endlich eine Perspektive für ein sicheres Öffnen. Mit den 3 Gs und den Sicherheitskonzepten der Tourismusbetriebe können wir jetzt nach vorne blicken und endlich wieder unternehmen“, so WB-Kurt Egger.

Nie wieder Lockdown

„Jetzt liegt es an uns allen, jeder Österreicherin und jedem Österreicher, dass wir keinen Lockdown mehr erleben. Das heißt: Impfen, impfen, impfen – dann ist der Spuk endlich vorbei und wir können als Gesellschaft und Wirtschaftsstandort hoffnungsvoll in die Zukunft blicken“, so Egger abschließend.

