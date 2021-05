Wöginger: Meinl-Reisinger gefordert, eigenen Anspruch an Stil und Respekt auch im Neos-Klub durchzusetzen

Brandstätter-Entgleisung gegen ÖVP-Mandatar Hanger zeigt, wie dringend notwendig Appell des Bundespräsidenten war

Wien (OTS) - "Neos-Klubobfrau Meinl-Reisinger ist jetzt dringend gefordert, den selbst eingeforderten Stil und Respekt im Umgang miteinander auch in den eigenen Reihen durchzusetzen", hält ÖVP-Klubobmann August Wöginger zur gestrigen verbalen Entgleisung des Neos-Abgeordneten Brandstätter gegen ÖVP-Mandatar Andreas Hanger fest. Erst vor kurzem habe auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen dazu gemahnt, die politische Kultur im Land wieder zu verbessern und einen respektvolleren Umgang miteinander zu pflegen. Wöginger: "Die immer schärfer werdende Wortwahl seitens mancher Oppositionspolitiker führt uns vor Augen, wie notwendig dieser wichtige Appell unseres Staatsoberhauptes war. Und wir alle in der Politik sollten diese Mahnung auch ernst nehmen und befolgen."

Neos-Chefin Mein-Reisinger sei "mit Nachdruck" daran erinnert, dass sie stets für einen anständigen Umgang in der politischen Debatte eintrete. Es sei zu hoffen, dass sie dementsprechend auch intern mahnende Worte für ihre Abgeordneten finde. "Der Ton macht bekanntermaßen die Musik. Kritik ist Bestandteil der demokratischen Kultur, und das ist auch gut so. Allerdings wurden zuletzt die Grenzen des Tolerierbaren mehr als nur überschritten. Deshalb werde ich die gestrige Wortwahl seitens Neos-Abgeordnetem Brandstätter auch in der nächsten Präsidiale thematisieren – in der Hoffnung, dass wir im Hohen Haus wieder zu einer Tonalität kommen, die auch der Würde des Hauses entspricht", schließt Wöginger. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at