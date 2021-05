„Woche der Landwirtschaft“ im ORF Radio Kärnten

Wien (OTS) - Die Landwirtschaft steht in der kommenden Woche im Mittelpunkt des Programms von ORF Radio Kärnten. Von Montag, 31. Mai, bis Sonntag, 6. Juni 2021, sendet Radio Kärnten live von Bauernhöfen im ganzen Land.

Die Corona-Pandemie hat die Bedeutung regionaler Produkte drastisch vor Augen geführt. Ganz besonders trifft das auch auf die Lebensmittelproduktion und hier vor allem auf die Landwirtschaft zu. Auch die Konsumentinnen und Konsumenten sind sensibler geworden und achten vermehrt auf die Herkunft. Andererseits stehen aber auch die Landwirte vor großen Herausforderungen durch einen immer heftiger werdenden Wettbewerb auch in diesem Bereich. Und obwohl Bewusstsein für Produktqualität und regionale Lebensmittel bei den Konsumentinnen und Konsumenten steigt, wird kostendeckendes Wirtschaften für die Bäuerinnen und Bauern immer schwieriger. Viele Betriebe gehen vom Voll- in den Nebenerwerb oder geben ganz auf.

Diesem breiten Themengebiet widmet Radio Kärnten heuer bereits zum achten Mal die „Woche der Landwirtschaft“: vom 31. Mai bis zum 6. Juni werden die Leistungen der Land- und Forstwirtschaft, aber auch die Herausforderungen und Probleme ausführlich behandelt und in den Mittelpunkt gestellt.

ORF-Landesdirektorin Karin Bernhard: „Mit der ‚Woche der Landwirtschaft‘ in Radio Kärnten will der ORF Kärnten den Landwirtinnen und Landwirten eine Plattform bieten, um die Arbeit und die Leidenschaft, die in den bäuerlichen Betrieben gelebt wird, den Hörerinnen und Hörern von Radio Kärnten näherzubringen. Da das Bewusstsein für regionale Produkte steigt, freuen wir uns, dieses Thema als ORF unserem Publikum eine Woche lang hautnah zu vermitteln.“

Ab Montag melden sich die Radio-Kärnten-Reporter und -Moderatoren täglich von 9.00 bis 19.00 Uhr von einem anderen Bauernhof im Land. Am Montag wird in Reichenfels Station gemacht, am Dienstag in Töplitsch in der Gemeinde Weißenstein, am Mittwoch kommen die Sendungen aus der Versteigerungshalle am Zollfeld und aus Moosburg, am Donnerstag aus Pustritz bei Griffen, am Freitag aus Kolbnitz, am Samstag wird in St. Georgen am Sandhof Station gemacht und am Sonntag in Wieting im Görtschitztal. Der Themenbogen spannt sich dabei von der Milch- und Viehwirtschaft, dem Biolandbau und der generationenübergreifenden Zusammenarbeit auf den Höfen bis hin zur Almwirtschaft, dem Pflanzenbau, Urlaub am Bauernhof und der Direktvermarktung.

In der Radio-Kärnten-Sendung „Heimatklang“ von 18.00 bis 19.00 Uhr (Montag bis Freitag, außer am Feiertag) sprechen die Expertinnen und Experten aus dem landwirtschaftlichen Bereich mit Carl Hannes Planton unter anderem über Regionalität, Qualitätssicherung, Tierhaltung, aber auch über die Herausforderungen bei der Betriebsübergabe.

