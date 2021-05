22. Bezirk: Groß-Enzersdorfer-Straße - Straßenbauarbeiten zwischen Lohwaggasse und Baranygasse

Wien (OTS) - Die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau beginnt am Dienstag, dem 1. Juni 2021, mit Straßenbauarbeiten in der Groß-Enzersdorfer-Straße zwischen Lohwaggasse und Baranygasse in Fahrtrichtung stadtauswärts im 22. Bezirk.

Details und Verkehrsmaßnahmen

In der Groß-Enzersdorfer-Straße zwischen Lohwaggasse und Baranygasse wird eine Straßenentwässerung hergestellt. Der Verkehr wird für zwei Tage über den bestehenden Busfahrstreifen geführt.

Aufgrund von Zeitschäden wird in zwei Nächten – zwischen 20 Uhr und 5 Uhr - das Kreuzungsplateau Groß-Enzersdorfer-Straße/Lohwaggasse sowie der anschließende Busfahrstreifen saniert, wobei ein Fahrstreifen für den Verkehr in Fahrtrichtung stadtauswärts freigehalten wird. Während der Arbeiten wird die Lohwaggasse zwischen Benjowskigasse und Groß-Enzersdorfer-Straße als Sackgasse ausgebildet. Der stadteinwärtige Verkehr ist von den Bauarbeiten nicht betroffen.

Baubeginn: 1. Juni 2021

Geplantes Bauende: 9. Juni 2021

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

