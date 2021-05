Grüne Wien/Huemer, Spielmann: Frauen in alle gesundheitsrelevanten Entscheidungen miteinbeziehen

Wien (OTS) - „Von Anfang an müssen Frauen in gesundheitsrelevante Entscheidungen auf allen Ebenen eingebunden sein. Partizipation ist das Schlüsselwort für ein gesundes, langes Leben von Frauen. Individuelle und bedürfnisorientierte Gesundheitsangebote der Stadt Wien für Frauen sind jetzt nach dem Lockdown ganz besonders wichtig“, so Barbara Huemer, Gesundheitssprecherin der Grünen Wien, anlässlich des heutigen „Internationalen Aktionstages für Frauengesundheit“.

„Besonders vor dem Hintergrund der Zunahme an Männergewalt gegen Frauen, während der Covid-19 Pandemie müssen Frauen in alle gesundheitsrelevanten Entscheidungen miteingebunden werden. Beengte Wohnverhältnisse, Armut, Ausgangssperren und fehlende Rückzugsmöglichkeiten bedeuten für Betroffene oftmals eine massive Verschlimmerung der eigenen Gewaltsituation. Frauen und Kinder sind aktuell mehr denn je ihren Gefährdern ausgesetzt“, so Viktoria Spielmann, die Frauensprecherin der Wiener Grünen.

Ob in der Erforschung neuer Krankheiten, in der Digitalisierung von Gesundheit, bei gesundheitspolitischen Entscheidungen, am Arbeitsplatz, in Ausbildungen, bei der Prävention oder Therapien, aber auch bei der Bekämpfung von Männergewalt gegen Frauen gehören gendersensible und gendersensitive Ansätze verfolgt.

„Für eine gendergerechte Gesundheitsversorgung sind Frauen auf jeder Ebene einzubeziehen. Darum ist es wichtig, die Stimme der Frauen in Expert*innengremien, als Patientinnen, als Heilende und Pflegende zu hören und ernst zu nehmen“, so Huemer.

„Gender Medizin heißt ganz besonders auch, die unterschiedlichen Bedürfnisse und Rechte bei reproduktiver Gesundheit von Frauen und Menschen mit Uterus ernst zu nehmen und sich weiterhin für den kassenfinanzierten, niederschwelligen Schwangerschaftsabbruch einzusetzen“, so Spielmann.

„Wien hat sehr gute Frauengesundheitseinrichtungen wie das FEM Süd. Für Frauen in Wien brauchen wir mehr solcher Frauengesundheitsberatungsstellen, die niederschwellig, multiprofessionell und mehrsprachig arbeiten, fordern Huemer und Spielmann abschließend.

