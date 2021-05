Bezirksmuseum 7 zeigt Ausstellung „Homo Neubau“

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Neubau (7., Stiftgasse 8) ist derzeit die beeindruckende Ausstellung „Homo Neubau“ zu sehen, die sich mit Geschehnissen im Bezirk Neubau von 1938 bis 1945 befasst. Der Mensch steht dabei im Zentrum. Mit Fotos, Texten und Objekten erinnert diese Schau an Schicksale von Personen, die wegen ihrer Homosexualität in der NS-Zeit verfolgt wurden. Außerdem behandelt die Ausstellung die Bereiche Volkstheater, Kinos, Alltag, Schule und Kindheit. Neben Bildmaterial werden zum Beispiel eine Gasmaske, Essensmarken sowie Erzeugnisse von Neubauer Firmen gezeigt. Die empfehlenswerte Ausstellung läuft bis Juni 2022. Jeweils am Samstag (10.00 bis 13.00 Uhr) und am Mittwoch (17.00 bis 19.00 Uhr) ist das Museum offen. Immer ist der Eintritt gratis, Spenden werden erbeten. Das Publikum hat die aktuellen Corona-Vorschriften zu befolgen. Erteilung von Auskünften: Telefon 0676/657 25 76 (während der Öffnungsstunden), E-Mail bm1070@bezirksmuseum.at.

In der Dokumentation „Homo Neubau“ wird auch die einstmalige Jugendkultur einer Betrachtung unterzogen. Die Besucherinnen und Besucher erfahren, was es mit den so genannten „Schlurfs“ auf sich hatte. Verschiedenartige Exponate vermitteln einen Eindruck vom früheren Alltagsleben der Bezirksbewohnerinnen und Bezirksbewohner, darunter ein Radiogerät, ein Grammophon, Kinderschuhe und eine Wäschepresse. Ferner enthält die Schau interessante Angaben über den Schachmeister Ernst Grünfeld. Weil Wiens kleinstes Bezirksmuseum leider nicht barrierefrei ist, stellt die ehrenamtlich aktive Leiterin, Monika Grußmann, kontinuierlich Außen-Aktionen auf die Beine. Alle Details zu solchen „Spaziergängen“ und anderen Projekten sind im Internet nachlesbar: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Kultur im 7. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/neubau/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse