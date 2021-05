ORF III am Wochenende: Vierteiliger „zeit.geschichte“-Abend u. a. mit „Erfolgsgeschichten in Rot-Weiß-Rot“

Außerdem: „Rigoletto“ in „Erlebnis Bühne“ und „Stars & Talente“; tagsüber „Wo ich daheim bin – Gerhard Haderer“ zum 70. Geburtstag, Live-Gottesdienst

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information widmet sich am Wochenende den größten Erfindungen des Landes und sorgt für Operngenuss aus dem sonnigen Südfrankreich: Am Samstag, dem 29. Mai 2021, zeigt „zeit.geschichte“ einen vierteiligen Themenabend über die spannendsten Erfindungen Österreichs, beginnend mit drei Folgen der ORF-III-Reihe „Erfolgsgeschichten in Rot-Weiß-Rot“. Am Sonntag, dem 30. Mai, präsentiert „Erlebnis Bühne“ im Hauptabend Verdis „Rigoletto“ aus Orange in Südfrankreich, gefolgt von einer Ausgabe von „Stars & Talente – Von und mit Leona König“. Tagsüber zeigt „Unser Österreich“ am Samstag anlässlich des 70. Geburtstags von Gerhard Haderer „Wo ich daheim bin“. Am Sonntagmorgen überträgt „ORF III LIVE“ den katholischen Gottesdienst aus der Pfarre Graz-Gösting.

Samstag, 29. Mai

„Unser Österreich“ gratuliert Gerhard Haderer zu seinem 70. Geburtstag mit einer Ausgabe von „Wo ich daheim bin“(17.00 Uhr). Der österreichische Karikaturist führt durch Linz und Umgebung und offenbart seinen Blick auf die typischen Merkmale eines Menschen. Im Vorabend zeigt ORF III anlässlich des diesjährigen MUTTER ERDE-Schwerpunkts unter dem Motto „Klima schützen, Arten schützen.“ die „Land der Berge“-Doku „Natur schafft Wissen: Nationalpark Hohe Tauern“ (19.30 Uhr).

Drei „Erfolgsgeschichten in Rot-Weiß-Rot“ erzählt „zeit.geschichte“ im Hauptabend, beginnend mit „Vom Steyr-Baby zum Austroporsche“ (20.15 Uhr). Siegfried Marcus, Emil Jellinek, Ludwig Lohner, Ferdinand Porsche und Ferdinand Piëch sind klingende Namen, die Österreichs Automobilindustrie prägen. Viele ihrer Erfindungen sind seit Jahrzehnten Teil unseres Straßenbildes und waren identitätsstiftend für das Nachkriegsösterreich: Ob Steyr-Baby oder Steyr-Traktor, Busse von Lohner und Gräf & Stift – all diese Fahrzeuge sind fixer Bestandteil unserer kollektiven Erinnerung. Anschließend geht es mit „Von der Glühlampe zum Mobiltelefon“ (21.05 Uhr) und „Stoffe, Tracht und Nylonstrümpfe“ (21.55 Uhr) weiter. Der „zeit.geschichte“-Abend schließt mit dem Film „Legendäre Duelle – Puma gegen Adidas“ (22.45 Uhr).

Sonntag, 30. Mai

Am Sonntag überträgt „ORF III LIVE“ um 10.00 Uhr den katholischen Gottesdienst aus der Pfarre Graz-Gösting. Ab 13.15 Uhr zeigt „Der Österreichische Film“ drei Spielfilme mit starken Frauen, beginnend mit „Hannah“ aus dem Jahr 1996 mit Elfi Eschke in der Titelrolle, danach „Frechheit siegt“ (15.10 Uhr) und abschließend „Gefühl ist alles“ (16.45 Uhr).

Im Hauptabend begibt sich „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ ins sonnige Südfrankreich und zeigt „Aus Orange: Rigoletto“ (20.15 Uhr). Unter der musikalischen Leitung von Alain Guingal singen in dieser Inszenierung des Verdi-Klassikers von 2017 die amerikanische Sopranistin Nadine Sierra, der italienische Bariton Leo Nucci und der spanische Tenor Celso Albelo. Anschließend steht eine Ausgabe von „Stars & Talente – Von und mit Leona König“ (22.25 Uhr) mit Mozartwoche-Intendant Rolando Villazón und dem Nachwuchsstar Alma Deutscher auf dem Programm.

