NEOS zu RH-Bericht: Großzügige Ressourcen für Ausbau der sprachlichen Frühförderung notwendig

Hoyos/Eypeltauer: „Tausenden Kindern entgeht derzeit jene Sprachförderung, die eigentlich die Grundlage für eine gelingende Bildungslaufbahn schaffen soll.“

Wien (OTS) - Große Mängel in der sprachlichen Frühförderung in Kindergärten zeigt der aktuelle Rechnungshofbericht auf. „Tausenden Kindern entgeht jene Sprachförderung, die eigentlich die Grundlage für eine gelingende Bildungslaufbahn schaffen soll. Diese Versäumnisse begleiten Betroffene häufig ihr Leben lang. Sprachliche Frühförderung muss daher stärker in den Fokus rücken und ausgebaut werden“, unterstützt der Vorsitzende des Rechnungshofausschusses, Douglas Hoyos, die Kritik. „Für den Bund ist die Qualität in der Elementarbildung eine Blackbox. Es liegen keinerlei Daten über messbare Qualitätssteigerungen vor“, sagt Hoyos. „Und trotzdem haben die Regierungsfraktion den NEOS-Antrag, die Qualität an Kindergärten bundesweit zu erfassen, im letzten Unterrichtsausschuss abgelehnt. Ich erwarte mir hier seitens der Bundesregierung mehr Interesse an einer qualitativen Verbesserung in der Elementarpädagogik, denn immerhin ist der Kindergarten ist erste Bildungseinrichtung.“



OÖ: Ungereimtheiten bei Sprachstandserhebungen

In Oberösterreich sei die Lücke zwischen erkanntem und tatsächlichem Förderbedarf besonders eklatant, so der NEOS-Spitzenkandidat für Oberösterreich, Felix Eypeltauer. So lag der im Kindergarten erkannte Förderbedarf am Ende des Kindergartenjahres 2016/17 bei 1.371 Kindern. Dem standen 3.663 außerordentliche Schüler_innen der ersten Schulstufe im Schuljahr 2017/18 gegenüber. „Diese Diskrepanz im Land Oberösterreich bedeutet, dass allein in diesem Jahrgang 2.000 Kinder in ihren Bildungs- und Lebenschancen beschnitten wurden. Die oberösterreichische Landesregierung muss entschlossene Schritte setzen, damit in Zukunft alle Kinder erkannt und gefördert werden, die Unterstützung in ihrer Sprachentwicklung benötigen. Dafür wird es großzügige Ressourcen brauchen, die sich in der weiteren Bildungskarriere der Kinder aber allemal lohnen,“ betont Eypeltauer.

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

0664/88782480

presse @ neos.eu

http://neos.eu

Aktuelle Informationen zu „Neustart Österreich“ unter www.neustartoesterreich.at