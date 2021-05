Unternehmerin und Fußball-Präsidentin Brigitte Annerl als Hauptsponsor für „Austria for Life“

Brigitte Annerl will mit ihrer Spende für die Initiative „Austria for Life“ besonders Kindern als Betroffene der Corona-Krise helfen.

Wien (OTS) - Heute Abend findet die Benefiz-Veranstaltung „Austria for Life” zugunsten von Menschen, die durch die Corona-Krise in Österreich in Not geraten sind, statt. Nach 14 Monaten der Pandemie zeigt sich, dass Familien und Kinder besonders betroffen sind.

Das war für die Unternehmerin Brigitte Annerl ausschlaggebend, mit Freude die „Austria for Life“-Initiative als einer der Hauptsponsoren zu unterstützen. „Jetzt ist es ist an der Zeit, Hoffnung, Zuversicht und Perspektiven zu vermitteln. Ich möchte bei den Kindern beginnen, da sie die Basis unserer Zukunft sind.“

Auch mit ihrem Unternehmen Lenus Pharma helfe sie Paaren, ihren sehnlichsten Kinderwunsch zu erfüllen, so Annerl. Und weiter: „Daher sehe ich es als soziale Verantwortung, Familien und Kinder in schwierigen Zeiten solidarisch zu unterstützen.“

Heute wird die Unternehmerin, die darüber hinaus auch Präsidentin des Bundesliga-Klubs TSV Hartberg ist, ebenfalls vor Ort mit dabei sein. Brigitte Annerl hofft darauf, „dass möglichst viele Menschen zeigen, dass ein Virus uns nicht unseren Optimismus für die Zukunft nehmen kann und solidarisch mit ihrer Spende Betroffenen helfen.“

Über Lenus Pharma:

LENUS Pharma ist ein österreichisches Unternehmen, das 2006 von der Gesundheitsmanagerin Brigitte Annerl gegründet wurde. Mit einer Präsenz in mehr als 70 Ländern ist LENUS Pharma mit dem Produkt Profertil® Weltmarktführer in der Behandlung männlicher Unfruchtbarkeit. LENUS produziert in Österreich und hat den Stammsitz in Wien. LENUS Pharma ist Gewinner der Exportpreises 2020 in der Kategorie Handel.

Rückfragen & Kontakt:

Für LENUS Pharma:

Britta Blumencron Gesundheitskommunikation

Mag. Britta Blumencron

Tel. + 69910112223