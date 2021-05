VP-Wien Frauen ad Frauengesundheitstag: Notwendigkeit der Gendermedizin muss vor den Vorhang geholt werden

Ausbau der Informations- und Beratungsangebote

Wien (OTS) - Anlässlich des heutigen Frauengesundheitstages betonen die Landesleiterin der Wienerinnen, LAbg. und Bezirksparteiobfrau der neuen Volkspartei Leopoldstadt, Sabine Schwarz und Landesleiterin-Stellvertreterin und Bezirksparteiobfrau der neuen Volkspartei Alsergrund, Dr. med. Elisabeth Fuchs, die Notwendigkeit der Gendermedizin, die mehr vor den Vorhang geholt werden muss. Lange Zeit war in der Medizin, angefangen vom Experiment bis zur klinischen Studie, der Mann die Norm - diese Erkenntnisse wurden ungeprüft auf Frauen übertragen. Ein Buch über das weibliche Herz im Jahr 1992, geschrieben von der Ärztin Marianne Legato, hat den Anstoß zu Gendermedizin gegeben. „Es ist wichtig, dass mehr Bewusstsein dafür geschaffen wird, wie essenziell die weibliche Gesundheit ist. Im Bereich der Gender- und Vorsorgemedizin braucht es einen Ausbau an niederschwelligen Informations- und Beratungsangeboten, denn Vorsorge ist bekanntlich die beste Medizin“, so Sabine Schwarz.

Aber auch in der medizinischen Ausbildung muss Gendermedizin noch mehr Beachtung bekommen, so Dr. med. Elisabeth Fuchs: „Mittlerweile ist die Frage nach den Unterschieden zwischen Frauen und Männern bei der Symptomatik, Diagnostik und Therapie ein wesentlicher Bestandteil der Forschung. Um eine lebenslange, gendergerechte, medizinische Versorgung sicherzustellen, muss Gendermedizin auch mehr Beachtung in der medizinischen Ausbildung bekommen.“

„Die Wienerinnen unterstützen jede Forderung nach einer Gendermedizin, die das Geschlecht in allen Fächern der Medizin berücksichtigt“, so die beiden Wienerinnen abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Sabine Schwarz

Landesleiterin Wienerinnen

office @ wienerinnen.at

Tel.: 0699/127 55 151