ORF-Serienmontag: Doppelfolge für „Station 19“ am 31. Mai in ORF 1

Auftakt zu spannendem Serien-Crossover bei „Station 19“ und „Grey’s Anatomy“

Wien (OTS) - Hochspannung bei „Station 19“ und „Grey’s Anatomy“ am ORF-Serienmontag! Eine Doppelfolge von „Station 19“ läutet am Montag, dem 31. Mai 2021, ab 22.00 Uhr in ORF 1 ein spannendes Crossover der beiden US-Erfolgsserien ein. Dann sind die Feuerwehrleute des Spin-offs und die Ärztinnen und Ärzte des Grey-Sloan-Memorial gemeinsam im Einsatz, der am Montag, dem 7. Juni, um 21.10 Uhr in der „Grey’s Anatomy“-Folge „Hilfloses Hoffen“ seine Fortsetzung findet. Mit der deutschsprachigen Free-TV-Premiere dieser Episode verabschiedetet sich „Grey’s Anatomy“ dann in die Sommerpause – neue Folgen der 17. Staffel des Serienhits stehen im September 2021 auf dem Programm von ORF 1, und auch die Heldinnen und Helden der „Station 19“ treten dann wieder ihren TV-Dienst an.

Mehr zu den Inhalten:

„Station 19: Eskalation“ am 31. Mai um 22.00 Uhr in ORF 1

Nach einem erfolgreichen Wettstreit mit anderen Feuerwachen lädt Maya die Mannschaft zu einer Party bei sich ein. Plötzlich hören sie Hilferufe auf der Straße. Eine verzweifelte Frau ist fest davon überzeugt, dass ihre 13-jährige Tochter von einem Mann in dessen Haus festgehalten wird. Als Dean an seiner Tür klopft, um nachzusehen, wird er rüde abgewiesen. Die Lage eskaliert, als die Polizei eintrifft und der völlig aufgelösten Mutter keinen Glauben schenkt. Mit Jaina Lee Ortiz (Andy Herrera), Jason Winston George (Dr. Ben Warren), Danielle Savre (Maya Bishop), Boris Kodjoe (Robert Sullivan), Grey Damon (Jack Gibson) u. a. Regie: Michael Medico

„Station 19: Nie wieder“ am 31. Mai um 23.00 Uhr

Die Stimmung ist äußerst gedrückt nach der Konfrontation mit der Polizei. Miller und Sullivan haben die Nacht im Gefängnis verbracht und stehen noch unter Schock. Aber es ist ein wichtiger Tag für Station 19, denn die jährliche Inspektion steht an und Maya möchte einen guten Eindruck machen. Inzwischen verfolgen die Grey-Sloan-Ärzte Carina und DeLuca auf eigene Faust die Mädchenkidnapperin Opal und begeben sich dadurch in große Gefahr. Mit Jaina Lee Ortiz (Andy Herrera), Jason Winston George (Dr. Ben Warren), Danielle Savre (Maya Bishop), Boris Kodjoe (Robert Sullivan), Grey Damon (Jack Gibson), Giacomo Gianniotti (Dr. Andrew DeLuca), Stefania Spampinato (Dr. Carina DeLuca) u. a. Regie: Allison Liddi-Brown

„Grey’s Anatomy: Hilfloses Hoffen“ am 7. Juni, 21.10 Uhr in ORF 1

DeLuca wurde bei seiner Jagd auf die Mädchenhändlerin Opal schwer verletzt und kämpft um sein Leben. Levi Schmitt fühlt sich elend, als er herausfindet, dass er diese Frau noch am Vortag behandelt hat. Jo tröstet inzwischen eine Frau, die aufgrund einer Blutvergiftung ihr neugeborenes Baby noch nie im Arm halten konnte. Sie überzeugt Dr. Hayes, in diesem Fall eine Regel zu umgehen. Amelia versucht verzweifelt Maggie zu erreichen, die den Tag mit Winston verbringt und nicht gestört werden will. Mit Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey), Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey), James Pickens (Dr. Richard Webber), Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt), Jesse Williams (Dr. Jackson Avery), Caterina Scorsone (Dr. Amelia Shepherd), Camilla Luddington (Dr. Jo Karev), Kelly McCreary (Dr. Maggie Pierce), Kim Raver (Dr. Teddy Altman), Giacomo Gianniotti (Dr. Andrew DeLuca) u. a. Regie:

Nicole Rubio

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at