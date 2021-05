„Heimat Fremde Heimat“ über Tragweite und Facetten von Dankbarkeit

Am 30. Mai um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Ajda Sticker präsentiert am Sonntag, dem 30. Mai 2021, um 13.30 Uhr in ORF 2 eine „Heimat Fremde Heimat“-Ausgabe über Tragweite und Facetten von Dankbarkeit:

Dankbarkeit wird von der Wissenschaft als ein in allen Kulturen wirksames Werkzeug erkannt, wenn es gilt, persönliche Krisen zu überwinden. Als während der Corona-Krise plötzlich gesellschaftlich klar wurde, wie sehr die Bevölkerung von Berufsgruppen – vom medizinischen Personal bis zu den Angestellten im Handel – abhängig ist, war es dankbarer Applaus, der der Selbstverständlichkeit ein Ende setzte. Der Tragweite und den Facetten von Dankbarkeit geht eine „Heimat Fremde Heimat“-Ausgabe mit dem Neurowissenschafter und Psychiater Raphael Maria Bonelli, André Heller, dem aus Syrien geflüchteten Schriftsteller Omar Khir Alanam, dem Benediktinermönch David Steindl-Rast, der New Yorker Stimme von Holocaustüberlebenden in zweiter Generation Lily Brett, der Trägerin des heurigen Ute-Bock-Preises Schwester Maria-Andreas Weißbacher, dem Dankbarkeitstrainer Robert Graf und der Holocaustüberlebenden Katja Sturm-Schnabl auf den Grund.

