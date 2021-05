Von „Wiener Blut“ bis zur Diagonale: Die Streaming-Tipps für Juni auf Flimmit

Außerdem: Flimmit-Kollektion zum 60. Geburtstag von Götz Spielmann, Programmpremieren mit „Wiener Blut“, „11er Haus“ u. v. m.

Wien (OTS) - Flimmit (www.flimmit.at) ist das Zuhause der heimischen Kreativszene und präsentiert auch im Juni 2021 wieder österreichische Top-Produktionen. Neben Themenschwerpunkten anlässlich des 60. Geburtstags von Ausnahmeregisseur Götz Spielmann und dem Weltflüchtlingstag feiern der Polit-Thriller „Wiener Blut“ und Alfred Dorfers humorige Serie „11er Haus“ Premiere auf Flimmit. Außerdem ist Flimmit auch dieses Jahr wieder Streamingpartner der Diagonale und zeigt ab 11. Juni eine Melange aus Kurzfilmhighlights des heurigen Programms sowie einer Retrospektive bisheriger Diagonale-Filme.

Die Highlights im Juni im Überblick:

Programmpremieren: „Wiener Blut“ und „11er Haus“

Vor der imposanten Kulisse des heutigen Wiens erzählt der Polit-Thriller „Wiener Blut“ eine ägyptisch-wienerische Familiengeschichte über drei in einem Haushalt lebende Frauengenerationen, die sich in einer politischen Verschwörung wiederfinden. Regisseurin Barbara Eder inszeniert eine Geschichte über Liebe, Integration und Enttäuschung, Frauenpower und Radikalität, unerwartete politische Allianzen, populistische Ab- und finanzielle Hintergründe, erotische Wendungen und menschliche Abhängigkeiten, die am 3. Juni Premiere auf Flimmit feiert.

Wiener Zeitgeschichte mit Humor liefert hingegen die ORF-Serie „11er Haus“, das unterhaltsame Porträt einer Zinshausgemeinschaft im Wandel der Zeit von Starregisseur Harald Sicheritz, topbesetzt u. a. mit Wolfgang Böck, Nicholas Ofczarek und Michael Ostrowski, das ab 24. Juni auf Flimmit startet. Das Drehbuch für die Serie stammt aus der Feder von Alfred Dorfer und lädt in einen einzigartigen Mikrokosmos ein, der aus mehr oder weniger skurrilen Mieterinnen und Mietern besteht und – ab der Anlieferung des ersten TV-Geräts im Jahr 1955 – fünf spannende (Fernseh-)Jahrzehnte voller sozialer, politischer und wirtschaftlicher Veränderungen widerspiegelt.

Canale Diagonale auf Flimmit

Nach der erfolgreichen Online-Ausgabe des Festivals im Vorjahr auf Flimmit, findet die Diagonale’21 heuer wieder in Graz statt. Unter dem Label „Canale Diagonale“ stellt das Festival des österreichischen Films den Kinovorstellungen in Graz in diesem Jahr ein umfangreiches Digitalangebot zur Seite. Flimmit ist als Streamingpartner wieder mit an Bord und zeigt in einem einmonatigem Online-Festival von 11. Juni bis 11. Juli neben Highlights aus dem heurigen Kurzfilmprogramm eine umfassende Personale zu Jessica Hausner und ihren international preisgekrönten Filmen wie etwa „Hotel“ und „Lourdes“ sowie eine Retrospektive mit Diagonale-Filmen aus den letzten Jahren, darunter „Maikäfer flieg“ von Mirjam Unger, „Nobadi“ von Karl Markovics und „But Beautiful“ von Erwin Wagenhofer.

Happy Birthday, Götz Spielmann!

Flimmit gratuliert Götz Spielmann zum 60. Geburtstag und widmet dem oberösterreichischen Ausnahmeregisseur ab 11. Juni eine eigene Kollektion mit einigen seiner bekanntesten Filme, darunter etwa „Revanche“, „Oktober November“ und „Antares“.

20. Juni – „Styx“ am Weltflüchtlingstag

Anlässlich des Weltflüchtlingstags am 20. Juni zeigt Flimmit das bewegende Drama „Styx“. Bildgewaltig erzählt der österreichische Regisseur Wolfgang Fischer darin die Geschichte einer Ärztin (gespielt von Susanne Wolff), die allein in See sticht, das Glück sucht und die Katastrophe, ein hoffnungslos überladenes Flüchtlingboot, findet. „Styx“ ist ein beeindruckendes Kammerspiel auf dem Meer und wurde u. a. mit dem Österreichischen Filmpreis (Beste Regie, Bestes Drehbuch, Bester Schnitt) ausgezeichnet.

Weitere Highlights im Juni

Lebensfreude pur! Auf Flimmit startet am 24. Juni – rechtzeitig zum Beginn des Sommers – ein kleiner, feiner Themenschwerpunkt mit Filmen, die das Leben in all seinen Facetten feiern. Darunter u.a. Michael Glawoggers psychedelische Gangster-Komödie „Contact High“ rund um den Transfer einer Tasche von Polen nach Österreich mit Raimund Wallisch, Michael Ostrowski und Georg Friedrich in den Hauptrollen. Und weil gute Laune ansteckend ist, hat Flimmit noch weitere Komödien im Gepäck: „Sunshine Reggae auf Ibiza“, eine Verwechslungskomödie von Regisseur Franz Marischka aus 1983 mit Karl Dall in der Hauptrolle und „Sturmfrei“, eine Teenager-Komödie von Hans Selikovsky über unerlaubte Partys und die erste große Liebe.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at