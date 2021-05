Kammermusik-Abend „Odyssee“ im Bezirksmuseum 21

Wien (OTS/RK) - Das Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, Mautner Schlössl) ist am Samstag, 29. Mai, der Schauplatz eines Konzerts in der Reihe „Transdanube 2021“. Der festliche Kammermusik-Abend mit dem Titel „Odyssee“ geht um 19.30 Uhr los. Das Publikum hört Darbietungen des Jazz-Trios „Almendro“ sowie des Pianisten Gregor Urban. Neben Flamenco-Jazz stehen ausgesuchte Kompositionen von Debussy, Szymanowsky und anderer Tondichter auf dem Programm. Der Kartenpreis beträgt 15 Euro, Studierende bezahlen 10 Euro. Corona-Regeln sind vom Publikum zu befolgen (Nachweise: Geimpft/Getestet/Genesen, FFP2-Maske, etc.). Fragen wegen der aktuellen Veranstaltung und späterer Kultur-Termine im Museum beantwortet der ehrenamtliche Leiter Ferdinand Lesmeister: Telefon 0664/55 66 973. Information per E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

