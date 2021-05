VP-Gesundheitssprecherin Schwarz: Maßnahmen zur Förderung der Frauengesundheit sind wichtiger denn je

Internationaler Aktionstag für Frauengesundheit – Physische und psychische Belastung von Frauen Corona-bedingt besonders hoch

Wien (OTS) - "Maßnahmen zur Förderung der Frauengesundheit sind wichtiger denn je", erklärt die stv. Generalsekretärin und Gesundheitssprecherin der neuen Volkspartei, Gaby Schwarz, anlässlich des heutigen Internationalen Aktionstags für Frauengesundheit. "Frauen sind in den vergangenen Monaten Pandemie-bedingt unter einer besonders hohen Belastung gestanden, da sie Homeschooling mit ihrer Berufstätigkeit verbinden mussten oder von plötzlicher Arbeitslosigkeit betroffen waren. Umso wichtiger ist es, am heutigen Aktionstag für Frauengesundheit auf die Bedeutung gesundheitsfördernder und präventiver Maßnahmen aufmerksam zu machen, die sowohl zur physischen als auch psychischen Gesundheit beitragen", so Schwarz.

"Das türkis-grüne Regierungsprogramm sieht eine Vielzahl an Maßnahmen zur vertiefenden Förderung der Frauengesundheit vor, die vorbereitet und möglichst rasch umgesetzt werden. Vergessen dürfen wir zudem in Zeiten der Krise auch nicht auf Vorsorgeuntersuchungen, wie zum Beispiel die Mammographie, Kur und Rehabilitation", erinnert Schwarz abschließend an Instrumente, die das solidarische Gesundheitssystem in Österreich bietet. (Schluss)

