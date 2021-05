Heinisch-Hosek zu Gesundheit: Regierung lässt Frauen mit ihren Sorgen allein

SPÖ fordert österreichweiten Ausbau der Primärgesundheitszentren, Gender-Medizin und kostenlose Therapieplätze

Wien (OTS/SK) - „Frauen stemmen die Krise und werden von der Regierung mit all ihren Sorgen im Stich gelassen“, sagt SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek anlässlich des Internationalen Tages für Frauengesundheit am 28. Mai. Nicht nur finanzielle Sorgen, auch Gewalt gegen Frauen und Kinder sind während der Corona Pandemie gestiegen. Hohe psychische Belastung und krankmachender Stress sind oft die Folgen. ****

Eine aktuelle SORA-Studie im Auftrag der Arbeiterkammer zeigt, dass Frauen im Job stärker in der Pandemie leiden und sich häufiger gezwungen sehen, krank zu arbeiten. 54 Prozent der befragten Frauen gaben an, trotz gesundheitlicher Probleme zu arbeiten. Bei Männern lag der Anteil bei 49 Prozent. Das gilt besonders für den Bereich Pflege und den Gesundheitsbereich. Zusätzlich sind Frauen durch die Mehrfachbelastungen auf Grund von Kinderbetreuungspflichten und die Pflege der Angehörigen in der Krise stärker belastet. Die Arbeitslosigkeit bei Frauen geht langsamer zurück als bei Männern.

„Die Regierung erweckt den Eindruck, als wäre die Pandemie und die Krise vorbei und die Menschen sollen schauen, wo sie bleiben und wie sie zurechtkommen. Das macht wütend“ so Heinisch-Hosek.

Die SPÖ fordert ein Maßnahmenpaket, das gezielt Frauen stärkt. Zentrale Forderungen im Gesundheitsbereich sind mehr Kassenärzt*innenstellen, ein Ausbau der Primärversorgungszentren als Erstanlaufstellen in der Gesundheitsversorgung, ein bundesweiter Ausbau der psychosozialen Beratung, kostenlose Therapieplätze und ein rascher Ausbau der Gender-Medizin.

„Frauen haben in vieler Hinsicht ihre Gesundheit für die Bewältigung dieser Pandemie aufs Spiel gesetzt und Unglaubliches geleistet. Jetzt dürfen sie nicht länger von der Regierung im Stich gelassen werden“ so Heinisch-Hosek. (Schluss) ls

