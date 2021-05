6. Bezirk: Eintritt frei am Mittwoch im Phonomuseum

Wien (OTS/RK) - Von mechanischen Musikinstrumenten, Phonographen, Radios, Tonbandgeräten und Grammophonen bis zu Fernsehern hat das Wiener Phonomuseum (6., Mollardgasse 8) eine vielfältige Sammlung. Rund 1.200 Objekte sind vorhanden, davon sind etwa 400 Exponate derzeit in der Dauer-Ausstellung zu besichtigen. Das Museum ist jeweils am Mittwoch im Zeitraum von 16.00 bis 19.00 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Nach Vereinbarung ist ein Besuch auch zu anderen Zeiten möglich: Telefon 581 11 59. Kontaktaufnahme mit dem ehrenamtlichen Museumsteam per E-Mail: phono@bezirksmuseum.at.

Seit 2015 leitet Franz Lechleitner das Wiener Phonomuseum und es stehen ihm 12 freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Seite. Das Publikum bestaunt technische Gerätschaften aus vergangenen Zeiten, darunter ein Orchestrion (von 1890) sowie ein elektropneumatisches Piano (um 1920). Weitere Schmankerln in der attraktiven Ausstellung sind ein Zinnfolien-Phonograph (um 1888) und der Phonograph „Edison Class M“ (1889). Die fixe Schau beinhaltet zum Beispiel ein drahtloses Bildempfangsgerät (von 1928/29), ein Drahttonbandgerät (aus 1940), ein „Tefifon“ (von 1955) und Grammophone mit Münzeinwurf-Automatik (um 1910). Eine Original-„Jukebox“ aus dem Hause Seeburg (von 1949) und historische TV-Geräte, zum Beispiel ein Fernseher der Firma „Eumig“ (aus 1958), runden diese eindrucksvolle Präsentation ab. Das Phonomuseum gehört der „ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen“ an. Die Besucherinnen und Besucher haben sich an Corona-Richtlinien (FFP2-Schutzmasken, Desinfektion, Abstände, begrenzte Gästeanzahl) zu halten. An schulfreien Tagen und an Feiertagen bleiben die Museumsräume stets gesperrt. Detaillierte Angaben zum Wiener Phonomuseum lesen Interessierte im Internet nach: www.bezirksmuseum.at.

www.wien.gv.at/bezirk/mariahilf/

