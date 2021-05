AVISO - Ein Hindernislauf - Inklusion und Teilhabe migrantischer Frauen & Mädchen im Sport

Arbeiterkammer Wien und fairplay – Initiative für Vielfalt und Antidiskriminierung laden zur Konferenz (31. Mai bis 1. Juni 2021)

Wien (OTS) - Ein männlich dominiertes Feld wie der Sport lässt Frauen und Mädchen wenig Raum: medial, aber auch was Teilhabe, Infrastruktur und finanzielle Unterstützung betrifft. Umso mehr trifft das auf jene zu, die nicht der sogenannten „Mehrheitsgesellschaft“ angehören. Sportlerinnen mit Migrations- oder Fluchtgeschichte, Sportlerinnen, die Minderheiten angehören oder BPoC (Black and People of Colour) sind im Sport mit Rassismus und Sexismus konfrontiert.

Vor diesem Hintergrund veranstalten die fairplay Initiative und die Arbeiterkammer Wien die Konferenz „Ein Hindernislauf“. Zwei Tage lang werden Fragen der gleichberechtigten Teilhabe am Sport diskutiert: wie Mehrfachdiskriminierung Menschen vom Sport fernhält, wie sich der „Arbeitsplatz Sport“ für Frauen gestaltet, welche Barrieren es für migrantische Mädchen und Frauen gibt, wie diese überwunden werden können und welche Rolle Sportvereine hier spielen müss(t)en.

Zahlreiche PartnerInnen

Die Internationale Gewerkschaft der Fußballer*innen (FIFPro) wird ebenso verteten sein wie nationale bzw. regionale Sportverbände (Irischer Fußballverband, Wiener Fußballverband), Athlet*innen aus Spitzen- und Breitensport wie die ehemalige Afghanische Nationalteamspielerin Khalida Popal, die nigerianische Internationale Ayisat Jussuf oder die ehemalige Europameisterin im Tischntennis und Olympia-Starterin Liu Jia. Lokale Stakeholder wie Wiener Vereinsvertreter*innen, die Wiener Jugendzentren und lokale Medien wie Kosmo sind ebenso an Bord wie die Partnerorganisationen des europaweiten Sport Inclusion (SPIN)-Netzwerkes.

Eröffnet wird die Konferenz am Montag: es geben sich AK-Präsidentin Renate Anderl, die ehemalige Europameisterin im Schwimmen, Mirna Jukić-Berger, Dieter Brosz als Vertreter des österreichischen Sportministeriums und die ehemalige Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek bei einem Talk das Wort in die Hand. Moderiert wird die Veranstaltung von der ORF-Sportmoderatorin und Journalistin Mari Lang.

Eröffnung der Ausstellung

Am Montagabend wird dann auch die Ausstellung „[in]visible – herstories of minority and migrant women in sport“ mit einem Talk eröffnet: Mit dabei sind Liu Jia, die Fußballerin Helia Mirzaei vom Team „Kicken ohne Grenzen“ und die Fußball-Schiedsrichterin Vera Dumser.

Seit 2011 gibt es das europaweite Sport Inclusion Netzwerk (SPIN-Netzwerk), das fairplay gegründet hat und das im Rahmen der Konferenz vorgestellt wird. Die Ermächtigung von Minderheiten im Sport und der Abbau von Diskriminierungen durch Austausch und gegenseitige Unterstützung sind das Ziel.

Programm und Ablauf

Der erste Tag der Konferenz (Montag, 31. Mai, 16-21 Uhr) ist deutschsprachig, findet mit einer beschränkten Gästezahl in der Arbeiterkammer Wien (AK Wien Bildungszentrum: 1040 Wien, Theresianumgasse 16) statt und wird via Livestream gesendet.

Der zweite Tag (Dienstag, 1. Juni, 10-16 Uhr) findet als internationales Webinar online via Zoom statt und wird auch als Livestream gesendet.

Das genaue Programm, die Möglichkeit zum Anmelden, die Links zu den Livestreams und mehr Infos zur Ausstellung finden Sie hier:

https://www.fairplay.or.at/spin-konferenz/

Der Event ist Teil des ERASMUS+ Projekts „Sport Inclusion of Migrant and Minority Women” (SPIN Women) und wird vom BMKÖS unterstützt.

Rückfragen & Kontakt

Eva Baumgartner

fairplay – Initiative für Vielfalt und Antidiskriminierung baumgartner @ vidc.org

Telefon: +43 1 713 35 94-63

Arbeiterkammer Wien

ChefIn vom Dienst

+43 1 50165 12565

presse @ akwien.at

https://wien.arbeiterkammer.at