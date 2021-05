Alfons Moser ist neuer Geschäftsführer des Reinigungsdienstleisters AKKORD

Graz (OTS) - Seit bald 50 Jahren steht das Familienunternehmen AKKORD für hochwertiges Reinigungsservice. Mit Alfons Moser (54) hat das Familienunternehmen, welches rund 600 MitarbeiterInnen in Graz und Klagenfurt beschäftigt, seit 1. März 2021 einen neuen Geschäftsführer. Nach mehr als 20 erfolgreichen Jahren in der Telekommunikations- und IT Welt wechselt der gebürtige Weststeirer und dreifache Familienvater die Branche.

„ Mit Alfons Moser erhält unser traditionsreiches Unternehmen einen absoluten Weichensteller mit Handschlagqualität und wir freuen uns gemeinsam mit ihm unsere Erfolgsgeschichte weiter zu entwickeln “, zeigt sich Eigentümervertreter Mario Reichel über die Neubesetzung erfreut.

Mit ca. 1,2 Millionen Quadratmetern, die laufend infrastrukturell betreut werden, gehört AKKORD zu den bedeutendsten Anbietern der Facility Management-Branche in Österreich.

" Ich bin stolz, Teil eines hoch motivierten und sehr erfolgreichen Teams einer österreichischen Unternehmensgruppe zu sein. AKKORD ist als verlässlicher und qualitativ hochwertig agierender Partner vor allem am südösterreichischen Markt etabliert. Wir blicken in eine Zukunft mit flexiblen und automatisierten Abläufen sowie der Einführung von innovativen Lösungen im klassischen Reinigungsumfeld “, so Moser über seine Vision.

Das Leistungsspektrum von AKKORD erstreckt sich von Gebäude-, Fenster- und Fassadenreinigung, Unterhalts- und Sonderreinigungen bis hin zu Sommer- und Winterdiensten sowie Leihpersonal. Als besondere Dienstleistung werden von der AKKORD Strahltechnik Reinigungen im Trockeneisverfahren angeboten. Diese Technologie bietet viele Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Spezialreinigungsverfahren wie Sandstrahlen oder Hochdruckreinigen mit Wasser.

Im Bereich Qualität, Sicherheit und Umweltmanagement ist AKKORD mehrfach ausgezeichnet und Träger diverser Zertifikate.

Rückfragen & Kontakt:

„NO LIMITS“ - PR & more

Doris Pommerening

+43 664 - 2660712

doris.pommerening @ no-limits.wien