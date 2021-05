FPÖ – Kickl: Zitzlerweise Präsentation weiterer „Öffnungsschritte“ ist reine Willkür

Einen „Tag der Freude“ wird es in Österreich erst dann geben, wenn die Bevölkerung in ihre alte gewohnte Normalität zurückkehren kann

Wien (OTS) - „Diese zitzlerweise Präsentationen weiterer sogenannter Öffnungsschritte durch ÖVP und Grüne sind reine Willkür und dienen lediglich für die Eigen-PR-Shows dieser Kurz-Truppe“, kritisierte heute FPÖ-Klubobmann NAbg. Herbert Kickl. Es fehle weiterhin jede Evidenz. „Warum soll die Sperrstunde jetzt auf 24 Uhr festgesetzt und nicht völlig freigegeben werden? Warum ausgerechnet acht Personen pro Tisch und nicht so viele, wie dort eben Platz haben? Man hat den Eindruck, die Regierung würfelt die neuen Regelungen.“

„Mit den geplanten, mehr als zaghaften Öffnungsschritten werden die Bevölkerung, die Gastronomie- sowie Hotelbetriebe und die Unternehmer weiterhin an der kurzen Leine gehalten. Gerade die Selbständigen warten schon lange darauf, wieder normal unternehmerisch tätig werden zu können, und brauchen daher Planbarkeit und Perspektiven. Mit diesen nun in periodischen Abständen stattfindenden schwarz-grünen Ankündigungspressekonferenzen kann das nicht gelingen“, betonte Kickl.

„Angesichts der sehr geringen Zahl an positiven Tests pro Tag gibt es absolut keinen Grund mehr für die Einschränkung von Grund- und Freiheitsrechte – die ‚neue Normalität‘ von Kurz gehört sofort zu Grabe getragen“, forderte der FPÖ-Klubobmann und weiter: „Auch die Maskenpflicht im Handel muss beendet werden, sonst wird der Internethandel noch weiterwachsen und die alteingesessenen Geschäfte werden eines nach dem anderen zusperren müssen. Einen ‚Tag der Freude‘ wird es in Österreich erst dann geben, wenn die Bevölkerung in ihre alte gewohnte Normalität zurückkehren kann.“

