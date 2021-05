Neue Volkspartei Wien ad Frauengesundheitstag: Vorsorge hat Priorität!

Frauengesundheit kennt kein Alter - Früherkennung gerade bei Krebs wesentlich - Mit Information bereits bei jungen Menschen ansetzen

Wien (OTS) - „Die Lebenserwartung in Österreich steigt immer weiter an. Aber viel wichtiger als einfach nur ein hohes Alter zu erreichen ist es, auch lange gesund zu bleiben und die gewonnenen Lebensjahre möglichst selbstständig und aktiv verbringen und genießen zu können. Umso wichtiger sind daher die Vorsorge und die Gesundheitsförderung in gesunden Jahren – ganz besonders bei Frauen“, so VP-Wien Gesundheitssprecherin Gemeinderätin Ingrid Korosec im Vorfeld des Tags für Frauengesundheit am 28. Mai. Viele Krankheiten lassen sich durch einen gesunden Lebensstil vermeiden. Bei anderen – wie Brustkrebs – ist es wesentlich, dass sie frühzeitig erkannt werden. „Genau hier sehen wir heute unsere Aufgabe: Wir schaffen Rahmenbedingungen, um Frauen jeder Altersgruppe wichtige Gesundheitsinformationen zur Verfügung zu stellen und sie mit gesundheitsfördernden Aktivitäten zu unterstützen. Aufklärung spielt hierbei eine wesentliche Rolle“, so Korosec weiter.

Für Gemeinderätin Kasia Greco ist eine kontinuierliche Fortbildung im medizinischen besonders wichtig. „Gerade in einer Zeit, in der sich der Wissensstand zu den medizinischen Themen rasant weiterentwickelt. Die Folgen liegen für Mediziner, medizinisches Hilfspersonal und auch Laien auf der Hand. Denn nur wer sich fortbildet, wird zukünftig optimal vorsorgen und sich versorgen können“, ergänzt Greco und weiter: „Wir verfolgen mit der Gesundheitsförderung und Vorsorge ein gemeinsames Ziel. Frühzeitig erkannt, ist Krebs heutzutage sehr gut behandelbar: Früherkennung kann also wirklich Leben retten.“

Nicht nur Brustkrebs, auch andere Krebsarten müssen aktiver in den Vordergrund gestellt werden, wie beispielsweise die HPV indizierten Krebsarten. „Auch junge Mädchen und Buben müssen bereits über diese Art der Erkrankung informiert und geschützt werden“, so Gemeinderätin Laura Sachslehner. „Aktuell liegt die Durchimpfungsrate bei HPV bei unter 50 Prozent. Hier braucht es dringend mehr Aufklärung, um die Hemmschwelle von jungen Menschen gegenüber dieser wichtigen Vorsorge zu senken.“

Antibiotika, Medikamente, Stress, ungesunde Ernährung und Umweltgifte seien dabei wesentliche Ansatzpunkte. Drei Hauptanliegen müssten demnach besonders verfolgt werden: Basismaßnahmen zur Prävention von Erkrankungen, Prävention der Herz- und Kreislauferkrankungen sowie Prävention gynäkologischer Karzinome. „Gemeinsam stehen wir für mehr Bewusstsein rund um das Thema Frauengesundheit ein. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen und in jeder Altersstufe. Das Informationsangebot muss noch weiter ausgebaut werden, hier steht der zuständige Stadtrat Hacker in der Pflicht. Es geht um die Gesundheit jedes und jeder Einzelnen“, so die Gemeinderätinnen abschließend.

