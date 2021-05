Status Quo in der Causa BIOWEINGUT LENIKUS

Wenn der Amtsschimmel wütet und der Wiener Schmäh verboten wird.

Wien (OTS) - Auf Grund einer „gesundheitsbezogenen Angabe“ am Etikett der Schluck Impfung wurde Anfang April der gesamte Vorrat der Schluck Impfung des Bioweingut Lenikus beschlagnahmt. Infolgedessen hat das Bioweingut Lenikus nun, gemeinsam mit einer Wiener Anwaltskanzlei, Beschwerde bei der zuständigen Behörde eingereicht.

Im Fall der Schluck Impfung nahm man an, dass die österreichische Bevölkerung denken könne, mit einem Glas dieses Weines vollkommen gegen das neuwertige Corona Virus geschützt zu sein. Und das obwohl auf der Flasche explizit geschrieben steht, dass das Produkt nicht gegen Viren hilft, sondern lediglich die Sicht der Dinge und den Gemütszustand verbessert. Allein wegen diesem Zusatz kann eine Irreführung gänzlich ausgeschlossen werden. Schade ist, dass gerade in Zeiten wie diesen der Wiener Schmäh nicht bei allen so gut ankommt. Trotz aller Bemühungen des Bioweingut Lenikus dürfen bis dato die Flaschen mit der Etikette „Schluck Impfung“ weder angegriffen noch in den Verkauf gebracht werden.

Doch so einfach gibt das Bioweingut Lenikus definitiv nicht auf, vor allem wenn es um solch absurde Anschuldigungen und ungerechtfertigte Verkaufsverbote geht. Denn auch wenn es sich tatsächlich um eine solche gesundheitsbezogene Aussage handeln sollte, so kann nicht davon ausgegangen werden, dass das Verbraucherverhalten in irgendeiner Art und Weise beeinflusst werden könnte, schon gar nicht dahingehend, dass zwischen einer Flasche ausgezeichnetem Wiener Wein und einem Impfstoff nicht mehr differenziert werden kann. " Es stellt sich nun hier die Frage, was für ein Bild die Behörden von den ÖsterreicherInnen und deren Bildungsstand haben muss. Wobei es nett zu sehen ist, wie sehr sich die Behörden um das Wohlergehen der österreichischen Bevölkerung sorgen, sollte man immer zuerst vor der eigenen Haustüre kehren bevor mit dem Finger auf andere gezeigt wird. Außerdem beweist das Vorgehen im Falle der Schluck Impfung, dass sich die Behörden noch nie ausführlich mit der Rechtslage zu gesundheitsbezogenen Angaben auseinandersetzen musste ", so Martin Lenikus, Eigentümer der Unternehmensgruppe Lenikus zu der auch das Bioweingut Lenikus gehört.

Gemeinsam mit einer renommierten Wiener Anwaltskanzlei hat das Bioweingut Lenikus gegen die Entscheidung der Behörden bezüglich dem fortlaufenden Verkaufsverbots der Schluck Impfung auf Grund von Unverhältnismäßigkeit der Beschlagnahme sowie einer unrichtigen rechtlichen Beurteilung bezüglich der gesundheitsbezogenen Angabe Beschwerde eingereicht. Bis dato gibt es von Seiten der Behörde noch keine Stellungnahme, gerechnet wird aber mit einem positiven Output.

Die Schluck Impfung ZENSURIERT ist gemeinsam mit dem Wiener Jaukerl sowohl im Ab Hof Verkauf direkt am Bioweingut Lenikus in der Cobenzlgasse 2 in Grinzing, als auch im Onlineshop des Weinguts unter www.bioweingutlenikus.at/wiener-jaukerl erhältlich.





BIOWEINGUT LENIKUS WIEN als Teil der Unternehmensgruppe LENIKUS

Die Wiener Unternehmensgruppe LENIKUS hat als Entwickler von design- und architekturorientierten Immobilienprojekten in den letzten 30 Jahren „Made by LENIKUS“ zu einem Begriff gemacht. Neben dem ökologischen Wohnbau entwickelt und betreibt das Unternehmen eigenständig auch nachhaltige Hotel- und Gastronomieprojekte sowie biologisch-veganen Weinbau. In diesen unterschiedlichen Geschäftsfeldern sowie mit der Sammlung LENIKUS leistet die Unternehmensgruppe LENIKUS immer auch relevante Beiträge zur Regionalentwicklung.

