Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 28.5.: Gewürzhersteller Erwin Kotány im Interview

Wien (OTS) - Ellen Lemberger spricht mit Erwin Kotány, Chef des gleichnamigen Gewürzherstellers, über schwierige Rahmenbedingungen, die gestiegene Nachfrage nach Gewürzen, Preiserhöhungen und neue Produkte - in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 28. Mai um 9.42 Uhr in Ö1.

Seit Beginn der Corona-Krise kochen die Österreicher/innen wieder mehr zu Hause - bedingt durch mehr Homeoffice und die monatelange Schließung der Gastronomie. Davon profitiert der Gewürzhersteller Kotány. Das Unternehmen mit Sitz im niederösterreichischen Wolkersdorf macht sein Geschäft vorwiegend im Lebensmitteleinzelhandel. Die Verluste im Gastronomie-Bereich konnten damit überkompensiert werden. Mit rund 600 Mitarbeiter/innen hat das Unternehmen im Vorjahr knapp 180 Millionen Euro Umsatz gemacht. Erwin Kotány, seit 40 Jahren Chef des Familienbetriebes, zeigt sich zufrieden. Mit dem neuen Werbespruch „Spice up my Life“ will er jetzt vor allem Junge gezielt ansprechen.

