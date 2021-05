Hungerländer ad Politischer Islam: Zeit der Vogel-Strauss-Politik muss ein Ende haben

Fordern Überprüfung aller Wiener Vereine auf heute präsentierter Landkarte des Bundes

Wien (OTS) - Für die Integrationssprecherin der neuen Volkspartei Wien, Caroline Hungerländer, ist es höchst an der Zeit, dass man sich auch in Wien endlich des Themas Politischer Islam annimmt – ist dieser doch eine große Bedrohung für Österreichs Gesellschaft und der Demokratie. Im Juli 2020 nahm die Dokumentationsstelle "Politischer Islam", eingerichtet auf Bundesebene, ihre Arbeit auf – heute präsentierte Integrationsministerin Susanne Raab eine Landkarte, die alle islamischen Einrichtungen umfasst. 230 Vereine gibt es demnach alleine in Wien. „Anhand dieser Karte muss aufgearbeitet werden, wofür die einzelnen Vereine stehen und welche davon Förderungen durch die Stadt Wien erhalten“, fordert Hungerländer den Integrationsstadtrat Wiederkehr auf, selber auch tätig zu werden.

Denn gerade das wäre in Wien hoch an der Zeit: Zuletzt sorgte der Historiker und Autor Heiko Heinisch mit einem Interview für das Linzer Stadtmagazin „Linza“ für Aufsehen. Er behauptete darin, dass in Linz und Wien problematische Islamvereine oft sehr gut vernetzt seien – auch in die Politik. Die Laissez-Faire-Politik in Wien muss endlich ein Ende haben. Ähnlich der Titanic steuert Wiens Integrationspolitik auf einen Eisberg zu und droht endgültig zu scheitern. Denn während der Bund, und insbesondere auch Innenminister Karl Nehammer, durchgreifen, verharrt Wien in Ignoranz. „Der Integrationsstadtrat ist aufgefordert, die Initiative der Bundesebene aufzugreifen und anhand der Islamkarte den Wiener Förderdschungel auf problematische Vereine zu durchforsten. Außerdem muss der Parameter `Politischer Islam´ in den Integrationsmonitor aufgenommen werden“, fordert Hungerländer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Mag. Johanna Sperker

Stv. Leitung Kommunikation & Presse

+43 664 859 5710

johanna.sperker @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien