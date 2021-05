Mehr IoT-Sicherheit für 5G-Netzwerke: SAM Seamless Network nimmt 20 Mio. USD in Serie-B-Finanzierung ein

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Runde von BlackBerry und Verizon Ventures geleitet. Weitere Investoren sind Blumberg Capital, Intel Capital, ADT und NightDragon

SAM Seamless Network, ein Netzwerksicherheitsunternehmen für Verbraucher und KMU, hat heute bekannt gegeben, dass es 20 Millionen USD an Serie-B-Mitteln aufgebracht hat, um das Wachstum von SAM zu beschleunigen. Dies soll die Erweiterung der Sicherheitsreichweite vom derzeitigen Schutz von 2 Millionen Netzwerken und 70 Millionen Geräten weltweit auf 10 Millionen Netzwerke und 500 Millionen Geräte bis Ende 2021 ermöglichen.

SAM ist durch eine innovative Software-Sicherheitslösung, die in das Netzwerk-Gateway integriert ist, auf den Schutz von Netzwerken und intelligenten Geräten für KMU und Verbraucher spezialisiert. "Da wir die am schnellsten wachsende und am weitesten verbreitete Lösung in unserem Bereich sind, konnten wir unsere Verhaltens- und Machine-Learning-Techniken verbessern, um Angriffe auf intelligente Geräte nicht nur zu erkennen, sondern auch zu verhindern", erklärte Sivan Rauscher, CEO von SAM. "Dank der Kombination unserer Technologie mit der 5G-Transformation können wir unbekannte Angriffe besser vorhersagen." SAM hat kürzlich einen API-basierten Nachrichtendienst eingeführt, der erstklassige Gerätefingerabdrücke und Echtzeit-Sicherheit für IoT-Geräte bietet, die die Aufmerksamkeit von Unternehmen in neuen Märkten erregt hat

SAM wird diese Investition nutzen, um Innovationen voranzutreiben, die nachrichtendienstliche Sicherheit für 5G-Geräte bedeuten. Seine Kerntechnologie, die auf Gerätefingerabdruck und IoT-Bedrohungsanalysen basiert, nutzt die MEC-Architektur (Mobile Edge Computing) von 5G-Netzwerken, um näher am Endgerät zu arbeiten. Dank erhöhter Sichtbarkeit und reduzierter Latenz der 5G-Konnektivität ist SAM damit in der Lage, Sicherheitsentscheidungen für intelligente Geräte schneller zu treffen, egal wo sie sich befinden.

Die SAM-Technologie erkennt Anomalien im Geräteverhalten im gesamten Netzwerk, um Bedrohungen ausfindig zu machen, und verwendet aggregierte Daten, um sichere Pfade für legitimen Datenverkehr zu gewährleisten. Die Investition in neue Intelligenz, die 5G-Sichtbarkeit integriert, wird es SAM ermöglichen, den nächsten breit angelegten Angriff vorherzusagen.

SAM wurde von CEO Sivan Rauscher, CTO Eilon Lotem und dem stellvertretenden Vorsitzenden Shmuel Chafets gegründet, die zuvor als Cyber-Spezialisten in Eliteeinheiten der israelischen Streitkräfte gedient hatten, unter anderem auch in der Unit 8200. Team8-Mitbegründer Nadav Zafir, Israel Grimberg und Liran Grinberg sind die Berater von SAM. Über seine Niederlassungen in New York, Berlin und Tel Aviv erweitert SAM die Anzahl seiner weltweiten Mitarbeiter schnell, um den Anforderungen aktueller und zukünftiger Kunden in verschiedenen Regionen gerecht zu werden.

"Vor dem Hintergrund der Zunahme von Heimgeräten und der steigenden Anzahl an Menschen auf der ganzen Welt, die sich für unabhängige Arbeit oder Arbeit im Homeoffice entscheiden, kann SAM als Sicherheitslösung für KMU und Heimnetzwerke auf Unternehmensebene eingesetzt werden", so Tammy Mahn, Managing Director von Verizon Ventures. "Verizon Ventures freut sich darauf, dieses erfahrene Team zu unterstützen, da es stets die Sicherheit der Verbrauchergeräte gewährleistet und führend in der softwarebasierten Cybersicherheit ist."

"Mit seiner leistungsstarken und intuitiven KI-Technologie richtet sich SAM Seamless Network an die einzigartigen Herausforderungen unserer hyperverbundenen Welt, in der die wahre Explosion von IoT-Geräten potenzielle Angriffsflächen für Unternehmen und Verbraucher gleichermaßen schafft", erklärte Anooj Shah, Leiter für Investitionen und Strategie bei Blackberry. "Wir freuen uns, auf unsere bestehende Partnerschaft mit SAM Seamless Network aufzubauen und sowohl deren Marktexpansion als auch ihr Ziel zu unterstützen, einfachere Netzwerk-Cyber-Sicherheit zum Schutz des Büros und der Heimgeräte bereitzustellen."

Informationen zu SAM Seamless Network

SAM Seamless Network ist ein Cybersicherheitsunternehmen, das eine einheitliche, geräteunabhängige Komplettlösung zum Schutz von nicht verwalteten Netzwerken und IoT-Geräten bietet. SAM wurde dafür konzipiert, das Verhalten eines einzelnen Netzwerks fragmentierter Geräte zu untersuchen. Durch den Einsatz seiner einzigartigen Cloud-basierten Geräte- und Bedrohungsanalyse erkennt SAM jedes angeschlossene Gerät und schafft einen maßgeschneiderten Schutz für jeden Benutzer, jedes Zuhause und alle KMU und bildet so ein kugelsicheres Netzwerk. Weitere Informationen finden Sie unter securingsam.com.

Informationen zu BlackBerry

BlackBerry (NYSE: BB; TSX: BB) bietet intelligente Sicherheitssoftware und -dienstleistungen für Unternehmen und Behörden auf der ganzen Welt. Das Unternehmen sichert mehr als 500 Mio. Endpunkte, darunter 175 Mio. Autos, die heute auf den Straßen unterwegs sind. Das Unternehmen mit Sitz in Waterloo, Ontario, nutzt KI und maschinelles Lernen, um innovative Lösungen in den Bereichen Cybersecurity, Sicherheit und Datenschutzlösungen zu liefern, und ist führend in den Bereichen Endpunktsicherheit, Endpunktmanagement, Verschlüsselung und Embedded Systems. Die Vision von BlackBerry ist klar: eine vernetzte Zukunft, der Sie vertrauen können.

BlackBerry. Intelligent Security. Everywhere.

Für weitere Informationen besuchen Sie BlackBerry.com und folgen Sie uns unter @BlackBerry.

Informationen zu Verizon Communications Inc.

Verizon Communications Inc. (NYSE,Nasdaq: VZ) wurde am 30. Juni 2000 gegründet und ist einer der weltweit führenden Anbieter von Technologie-, Kommunikations-, Informations- und Unterhaltungsprodukten und -dienstleistungen. Verizon hat seinen Hauptsitz in New York City, ist weltweit präsent und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von 128,3 Milliarden USD. Das Unternehmen bietet Daten-, Video- und Sprachdienste und -lösungen auf seinen preisgekrönten Netzwerken und Plattformen und erfüllt die Anforderungen der Kunden nach Mobilität, zuverlässiger Netzwerkkonnektivität, Sicherheit und Kontrolle.

Informationen zu Blumberg Capital

Blumberg Capital ist eine Risikokapitalfirma für Unternehmen in der Frühphase, die mit leidenschaftlichen Unternehmern zusammenarbeitet, um die Innovationskraft erfolgreicher Technologieunternehmen zu stärken und diese weiter aufzubauen. Das Unternehmen hat sich auf führende Seed- und Series-A-Runden in Zusammenarbeit mit Angel-Investoren, anderen Venture-Capital-Unternehmen und strategischen Partnern spezialisiert. Das Blumberg Capital Team besteht aus aktiven Investoren und Vorstandsmitgliedern - die als Erweiterung des Unternehmernetzwerks tätig sind. Blumberg Capital hat seinen Hauptsitz in San Francisco und beschäftigt außerdem Mitarbeiter in Tel Aviv und New York. Weitere Informationen finden Sie unter blumbergcapital.com.

Informationen zu Intel Capital

Intel Capital investiert in innovative Start-ups, die auf künstliche Intelligenz, autonome Fahrzeuge, Rechenzentrum und Cloud, 5G, Computing der nächsten Generation und eine Vielzahl anderer disruptiver Technologien abzielen. Seit 1991 hat Intel Capital weltweit 12,3 Milliarden USD in 1.544 Unternehmen investiert, und mehr als 660 Portfoliounternehmen sind an die Börse gegangen oder waren an einer Fusion beteiligt. Intel Capital kuratiert jedes Jahr Tausende neuer Geschäftsentwicklungen zwischen seinen Portfoliounternehmen und der Global 2000. Weitere Informationen dazu, was Intel Capital zu einem der mächtigsten Venture-Capital-Unternehmen der Welt macht, finden Sie unter www.intelcapital.com.

Informationen zu ADT

ADT ist ein führender Anbieter von Sicherheits-, Automatisierungs- und Smart-Home-Lösungen für Verbraucher und Geschäftskunden mit mehr als 300 Standorten, neun Überwachungszentren, von denen es der Eigentümer und Betreiber ist, und dem größten Netzwerk von Sicherheitsexperten in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet viele Möglichkeiten, Kunden zu schützen, indem es Lifestyle-orientierte Lösungen über professionell installierte, Do-it-yourself-, mobile und digitalbasierte Angebote für Angebote für Privat und Kleinunternehmen und größere gewerbliche Kunden bereitstellt. Weitere Informationen finden Sie auf www.adt.com oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram.

Informationen zu NightDragon Security

NightDragon Security ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf die Zusammenarbeit mit Cyber-Sicherheitsunternehmen über den gesamten Unternehmenslebenszyklus hinweg konzentriert, von der frühen Phase bis hin zu Wachstum, Übernahmen und außergewöhnlichen Situationen. Das flexible Modell ermöglicht es ihr, gemeinsam mit führenden Risikokapital- und Private-Equity-Unternehmen zu führen oder gemeinsam zu investieren, um das Wachstum voranzutreiben und das Aktionärsvermögen zu maximieren. NightDragon ist einzigartig bei der Bereitstellung tiefgreifender operativer Expertise im Bereich Cybersicherheit, die die Gründer Dave DeWalt und Ken Gonzalez über viele Jahre hinweg als leitende Führungskräfte führender Technologieunternehmen wie Documentum, EMC, Siebel Systems (Oracle), McAfee, Mandiant, Avast und FireEye erworben haben.

SAM Seamless Network

Jennifer Cowen

Marketingleiterin jennifer.cowen @ securingsam.com

+972532490052