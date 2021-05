Mandl im Kärntner Landtag: "Lebenswichtige Infrastruktur beginnt bei wohnortnaher Landwirtschaft"

Mandl bei Europapolitischer Stunde im Kärntner Landtag - Wohnortnahe Landwirtschaft zur Lebensmittelversorgung gehört gesichert - Strategische Autonomie Europas nötig

Klagenfurt (OTS) - "Aus der Pandemie haben wir gelernt, dass wir uns als Europa selbst schützen und helfen müssen. Zur lebenswichtigen Infrastruktur gehört neben Krankenhäusern, der Telekommunikation oder den Transportwegen auch die wohnortnahe Lebensmittelversorgung. Auf europäischer Ebene setzte ich mich dafür ein, dass neben mehr als zehn anderen Bereichen auch die wohnortnahe Landwirtschaft als kritische Infrastruktur per EU-Gesetz berücksichtigt und geschützt wird", sagt Lukas Mandl, Sicherheitssprecher der ÖVP im Europaparlament und Chefverhandler der Europäischen Volkspartei für die Überarbeitung der EU-Richtlinie zum Schutz kritischer Infrastruktur, im Rahmen seines Besuchs bei der Europapolitischen Stunde im Kärntner Landtag in Klagenfurt.

"Wir brauchen für Europa das, was Fachleute ‚strategische Autonomie‘ nennen, damit wir in Krisen selbst das Heft des Handelns in der Hand haben. Ein Cyberangriff oder ein Blackout können uns immer treffen, daher müssen wir die wohnortnahe Landwirtschaft, wohnortnahe Lebensmittelversorgung und die damit verbundenen Lieferketten als kritische Infrastruktur berücksichtigen und das Bewusstsein dafür schaffen. Das beginnt auf regionaler Ebene und erstreckt sich bis zur urbanen Ebene", sagt Lukas Mandl, der unter dem Motto "Rot-Weiß-Rot in Europa" im Europaparlament als Arbeitsmarkt-, Sicherheits- und Außenpolitiksprecher der ÖVP-Delegation tätig ist, im Austausch mit dem Landtag: "Ich bin vor allem auch zum Zuhören da und danke den Kolleginnen und Kollegen für ihre zahlreichen Wortmeldungen." (Schluss)

