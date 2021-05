SPÖ-Friedrich/SPÖ-Höckner: ÖFFNET das Engelstor in Hietzing!

Mit einer Petition übt die SPÖ Hietzing Druck aus, damit das Engelstor endlich geöffnet wird

Wien (OTS/SPW) - Der Schlosspark Schönbrunn mit seinen Sehenswürdigkeiten zieht jährlich mehrere Millionen Besucher*innen an. Zusätzlich ist der Schlosspark auch ein beliebtes Ziel für Erholungssuchende, Sportler*innen und Familien mit Kindern. Der stellvertretende Hietzinger Bezirksvorsteher Matthias Friedrich fordert daher zum wiederholten Male die Öffnung des Engelstors, um den Gehweg entlang der Hietzinger Hauptstraße deutlich zu entlasten.****

„In der derzeitigen Situation kommen zwar nur wenig Touristen in den Schlosspark, aber dafür erfreulicherweise viele Wiener*innen und Tagesgäste aus dem Umland. Darunter sind viele Eltern mit ihren Kindern, was eine Vielzahl an Kinderwägen, Laufrädern und ähnlichem mit sich bringt. Dadurch kommt es auf dem Gehsteig in Richtung Hietzinger Tor zu noch mehr Unübersichtlichkeit und teilweise gefährlichen Situationen. Durch einen zusätzlichen verfügbaren Eingang könnten die Besucher*innenströme vom Verkehrsknotenpunkt Kennedybrücke (U4, Bim, Bus) direkt in den Schlosspark geleitet werden“, unterstreicht Friedrich.



Klubobmann Marcel Höckner ergänzt: „Um die Gefahren für alle Verkehrsteilnehmer*innen zu minimieren wollen wir, dass das Engelstor als Zugangsmöglichkeit für Fußgänger*innen zum Schlosspark Schönbrunn geöffnet wird. Daher haben wir uns als SPÖ Hietzing zu dieser Petition entschlossen.“

Unterschreiben kann man die Petition unter www.engelstor.at

Eine Öffnung würde folgende Vorteile mit sich bringen:

Eine erhebliche Verkürzung des Fußwegs in den Schlosspark und retour – aufgrund der Nähe des Engelstors zum Verkehrsknotenpunkt Kennedybrücke





Bessere Aufteilung der Besucherströme am Weg in den Schlosspark und retour, da sowohl das Hietzinger Tor als auch das Engelstor offen wären.





Eine Entlastung des Gehsteigs entlang der Hietzinger Hauptstraße.





Der aktuell aufgrund von COVID19 vorgesehene Mindestabstand ist innerhalb des Schlossparks einfacher einzuhalten, als am betreffenden Gehsteig.





Mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer*innen. (Schluss)

