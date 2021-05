„Fannys Friday“ über das Geschäft mit den Daten & Insekten als Essen der Zukunft

Anschließend am 28. Mai in ORF 1: „Fannys Friday Doku“ über Artenvielfalt und Artenschutz

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 28. Mai 2021, berichtet „Fannys Friday“ um 15.40 Uhr in ORF 1 über Gewalt gegen Frauen, das Geschäft mit Daten und Insekten als Nahrungsmittel. Martin Moder stellt die Frage:

Gibt es den Waschbrettbauch bald auf Rezept? Anschließend steht anlässlich des diesjährigen MUTTER ERDE-Schwerpunkts „Klima schützen, Arten schützen.“ die „Fannys Friday Doku: Friday for: Artenschutz“ auf dem Programm. Danach besucht „Das Waisenhaus für wilde Tiere“ in einer neuen Ausgabe eine Tierrettungsstation am Rande der Kalahari-Wüste. „Quick Science“ untersucht in einer neuen Episode u. a. die Gesetze der Schwerkraft, bevor „Ausgetrickst“ mit einer magischen neuen Folge an den Start geht.

„Fannys Friday“ – Das Magazin (15.40 Uhr)

Gewalt gegen Frauen: Eine Betroffene erzählt von der Gewalt in ihrer Beziehung, und wie sie es vor eineinhalb Jahren geschafft hat, sich zu trennen.

Das Geschäft mit den Daten: Wie genau werden sie eigentlich zu Geld gemacht? Wieviel sind Daten wert und wie können sie geschützt werden?

Insekten essen: Seit Jahren gelten Insekten als das Essen der Zukunft und dennoch haben Maden und Heuschrecken noch keinen Einzug in die Speisepläne gefunden. Alles nur eine Frage der Zeit oder wird der Trend doch nicht kommen?

Und: Molekularbiologe Martin Moder von den „Science Busters“ über das Gen „Myostatin“ – gibt‘s den Waschbrettbauch bald auf Rezept?

“Fannys Friday Doku: Friday for: Artenschutz“ (16.10 Uhr)

Jeden Freitag rufen Jugendliche zum Klimaschutz auf. Doch nicht nur das Klima ist in der Krise, sondern auch die Artenvielfalt. Acht Millionen Pflanzen- und Tierarten bewohnen unseren Planeten. Aber jeden Tag verschwinden viele für immer. Durch die intensive Nutzung von Land und Gewässern werden ihre Lebensräume zerstört. Seit 1970 ist die Artenvielfalt bei Wirbeltieren um 68 Prozent geschrumpft, bei Insekten um mindestens 75 Prozent. Die gute Nachricht: Jede und jeder Einzelne kann dazu beitragen, die Artenvielfalt zu erhalten. In Österreich beteiligen sich mehr als 100.000 Hobby-Forscher an unterschiedlichen Projekten. Sie sammeln Daten und mitunter Kröten ein, sie beobachten ganze Lebensräume oder einzelne Heuschrecken, verwandeln öde Balkone in bunte Bienenparadiese oder Deponien in Naturreservate, bekämpfen invasive Pflanzenarten oder beteiligen sich an Citizen-Science-Projekten. Der Einsatz für die Natur zahlt sich aus – Österreich ist zwar nur ein kleines Land, aber eines der artenreichsten in Mitteleuropa.

„Das Waisenhaus für wilde Tiere“, „Quick Sience“ und „Ausgetrickst“ Um 16.35 Uhr stattet „Das Waisenhaus für wilde Tiere“ der weitläufigen Tierrettungsstation „Harnas“ am Rande der Kalahari-Wüste einen Besuch ab. In einer neuen Folge „Quick Sience“ (17.10 Uhr) wird dem Gesetz der Schwerkraft auf den Grund gegangen. Anschließend kann sich Jung und Alt auf eine neue Folge von „Ausgetrickst“ (17.35 Uhr) mit YouTube-Star und Zauberkünstler Eric Leclerc freuen. Darin u.a. zu sehen ein magischer Trick mit einem zerplatzten Donut, der einen Donut freigibt. Andi Knoll ist wie gewohnt als Eric zu hören.

