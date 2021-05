„But Beautiful“: Erwin Wagenhofers Kinodoku als ORF-„dokFilm“-Premiere am 30. Mai

Im Rahmen des ORF/MUTTER ERDE-Schwerpunkts „Klima schützen, Arten schützen.“ um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In seinen bisherigen Dokumentarfilmen wie den kritischen, aber essenziellen Erfolgsproduktionen „We Feed The World“, „Let’s Make Money“ und „Alphabet“ thematisierte Filmemacher Erwin Wagenhofer gesellschaftliche Missstände und die wenig erfreuliche Verfasstheit unserer Erde. Für seine jüngste, vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Kinoproduktion „But Beautiful“ wählte der renommierte und vielfach ausgezeichnete österreichische Regisseur einen anderen, positiven Zugang zu ebenfalls elementaren Themen. Darin versucht er dem Schönen, dem Glück und der Liebe nachzuspüren und trifft dabei auf Menschen, die ihren Weg dorthin bereits gefunden haben und ihn zur Erkenntnis bringen: Liebe ist mehr als eine Beziehung, es ist die tiefe Verbundenheit mit etwas. „But Beautiful“ ist ein Film über Perspektiven ohne Angst, über die Verbundenheit mit Musik, Natur und Gesellschaft, über Menschen mit unterschiedlichen Ideen aber einem großen gemeinsamen Ziel: eine zukunftsfähige Welt – zu sehen im Rahmen des ORF/MUTTER ERDE-Schwerpunkts „Klima schützen, Arten schützen.“ als „dokFilm“-Premiere am Sonntag, dem 30. Mai 2021, um 23.05 Uhr in ORF 2.

Mehr zum Inhalt:

Ein gutes, gelungenes Leben zu führen – das hat schon Johann Wolfgang von Goethe als „Kunstwerk des Lebens“ bezeichnet. Ist dieses Kunststück in unserer gegenwärtigen Welt der medialen Dauerbefeuerung und globaler Echtzeit-News überhaupt noch möglich? Filmemacher Erwin Wagenhofer hat sich auf die Suche gemacht und Antworten gefunden.

In seinem Film „But Beautiful“ zeigt er Frauen, die zwar keine Schulbildung haben, jedoch Solaranlagen für Dörfer auf der ganzen Welt bauen. Einen Förster, der die gesündesten Häuser der Welt entwickelt. Permakultur-Visionäre, die Ödland in neues Grün verwandeln. Ein junges Jazztrio, einen etablierten Pianisten, eine beseelte kolumbianische Sängerin, die den Klang der Schönheit zu vermitteln vermag. „But Beautiful“ verbindet sie alle: Menschen, die das, was sie tun, zunächst oft gegen Widerstände oder nach großen Niederlagen beginnen, es dann aber mit Überzeugung, Herzblut und Hingabe vorantreiben und daraus Energie und Glück schöpfen.

