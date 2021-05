Lotto: Zwei Wiener teilen sich die Sechser-Million

Jackpot beim Joker – 300.000 Euro warten

Wien (OTS) - Mit der Anzahl an Sonnentagen wird der Mai wohl kaum Einzug in die meteorologischen Annalen finden, mit der Anzahl an Lotto Sechsern schrieb er aber bereits jetzt Geschichte. Am vergangenen Mittwoch gab es – erneut – zwei Sechser, und damit stieg die Zahl der Mai-Sechser auf sechs, was einen neuen Jahreshöchststand bedeutet. Und eine Mai-Ziehung gibt es ja am kommenden Sonntag noch.

Zwei Wiener waren es, die am Mittwoch die „sechs Richtigen“ getippt hatten und damit jeweils exakt 500.000 Euro gewannen. Einer der beiden kreuzte seinen Gewinn gleich im ersten von zwölf Tipps auf einem Normalschein an, der andere war mit dem vierten von fünf Quicktipps erfolgreich.

Drei Spielteilnehmer durften sich über einen Fünfer mit Zusatzzahl und damit über jeweils mehr als 27.700 Euro freuen. Ein Burgenländer und ein Tiroler waren jeweils per Normalschein, und ein win2day-User mit dem System 4/05 erfolgreich.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch keinen Sechser. Die Gewinnsumme kam die 55 Gewinnern eines Fünfers zugute, sie erhalten jeweils rund 4.400 Euro. Beim LottoPlus Sechser am kommenden Sonntag geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es am Mittwoch keine Quittung mit der richtigen Ziffernkombination. Somit wartet am Wochenende ein Jackpot, bei dem es um rund 300.000 Euro gehen wird.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 26. Mai 2021

2 Sechser zu je EUR 500.000,00 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 27.702,50 124 Fünfer zu je EUR 731,10 267 Vierer+ZZ zu je EUR 101,80 4.577 Vierer zu je EUR 33,00 6.526 Dreier+ZZ zu je EUR 10,40 66.271 Dreier zu je EUR 4,10 152.649 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 6 8 11 17 21 33 Zusatzzahl 2

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 26. Mai 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 55 Fünfer zu je EUR 4.361,00 1.933 Vierer zu je EUR 21,00 31.833 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 1 8 19 24 34 44

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 26. Mai 2021

JP Joker, im Topf bleiben EUR 161.582,05 – 300.000 Euro warten 5 mal EUR 8.800,00 67 mal EUR 880,00 823 mal EUR 88,00 7.632 mal EUR 8,00 78.328 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 2 2 3 5 7 1

