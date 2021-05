In Gold We Trust-Report 2021

Der monetäre Klimawandel

Wien (OTS) - Am 27. Mai 2021 wurde der diesjährige In Gold We Trust-Report im Rahmen einer internationalen und live im Internet übertragenen Pressekonferenz präsentiert. Autoren des Reports sind die beiden Fondsmanager Ronald-Peter Stöferle und Mark Valek vom liechtensteinischen Vermögensverwalter Incrementum AG.

Der 350 Seiten starke In Gold We Trust-Report ist weltweit renommiert und wurde vom Wall Street Journal zum „Goldstandard aller Goldstudien“ geadelt. Die letztjährige Ausgabe wurde insgesamt mehr als 2 Millionen Mal heruntergeladen und geteilt. Damit zählt der in diesem Jahr zum 15. Mal erscheinende In Gold We Trust-Report international zu den meistgelesenen Goldstudien. Neben der deutschen und der englischen Version erscheint die jährliche Publikation seit 2019 auch auf Chinesisch.

Der Report behandelt unter anderem folgende Themen:

Status Quo des Goldes: Preisentwicklung in den letzten 12 Monaten, wichtigste Einflussfaktoren und Trends am Goldmarkt

Facetten des monetären Klimawandels Warum der aktuelle Inflationsschub nicht vorübergehend ist Inflation als Risiko für die Aktien- und Bondmärkte Staatsschuldenabbau durch „Yield Curve Control“?

Stehen Rohstoffe am Beginn eines neuen Superzyklus?

De-Dollarization 2021: Europa kauft Gold, China eröffnet die digitale Front

Analyse einer kombinierten Gold-Bitcoin-Anlagestrategie

Die silberne Dekade

Ein „Deep-Dive“ in die Unterbewertung des Minensektors



Weitere Kapitel zu folgenden Themen:

Ein Interview mit dem Wirtschaftshistoriker Russell Napier über die Gründe, warum er vom Deflations- ins Inflationscamp gewechselt ist.

Anlässlich des 50. Jahrestages der „vorübergehenden“ Schließung des Goldfensters präsentiert der Blogger „FOFOA“ seine Sichtweise zum Nixon-Schock.

US-Analystin Lyn Alden steuert einen Gastbeitrag über den langfristigen Schuldenzyklus bei.

Robert Breedlove, einer der meistbeachteten Philosophen aus der Bitcoin-Sphäre, legt seine Sicht der Dinge im Zusammenhang mit der Frage „What is Money?“ dar.

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

Der In Gold We Trust Report 2021 kann kostenlos heruntergeladen werden! Jetzt herunterladen

Rückfragen & Kontakt:

Incrementum AG, Liechtenstein

Ronald-Peter Stöferle

Autor des Goldreports, Managing Partner der Incrementum AG

+423 237 26 66

rps @ incrementum.li

https://www.incrementum.li & www.ingoldwetrust.li