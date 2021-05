„Mei liabste Weis“ live am 29. Mai aus Donnerskirchen am Neusiedler See

Franz Posch erfüllt gemeinsam mit seinen Gästen die Musikwünsche des Publikums

Wien (OTS) - Franz Posch lädt am Samstag, dem 29. Mai 2021, um 20.15 Uhr in ORF 2 zur 170. Ausgabe von „Mei liabste Weis“ – live aus Donnerskirchen am Neusiedler See im Burgenland. Die Sendung hat es sich von Beginn an auf die Fahnen geschrieben, die unterschiedliche Musizierweise der Volksmusikgruppen in den österreichischen Regionen auf lebendige Weise hörbar und sichtbar zu machen. Eine Ausgabe aus dem Burgenland sticht in dieser Hinsicht immer besonders hervor, denn die Volksmusik rund um den Neusiedler See klingt oft ganz anders als die Stücke und Weisen in den gebirgigen Regionen Österreichs. Die Pannonische Tiefebene und die Nähe zu Ungarn bereichern die Klänge. Die markanten Auftritte einer Tamburica-Gruppe gehören diesmal genauso dazu wie eine Erkundungstour durch den beeindruckenden Schilfgürtel bei Donnerskirchen. Franz Posch ist mit einem Boot auf der Wulka unterwegs, dem einzigen Zufluss des Neusiedler Sees. Dieser geschützte Landschaftsteil ist ein Refugium für Vögel und Wildtiere aller Art.

Anhänger von regionaler Kulinarik können im Burgenland aus dem Vollen schöpfen. Das beweist ein Besuch in der Markthalle in Eisenstadt mit ihren vielen unterschiedlichen Ausstellerinnen und Ausstellern – eine Fundgrube für Feinschmecker. „Der Seehof“ in Donnerskirchen ist ein landwirtschaftliches Vorzeigeunternehmen. Das Bio-Landgut ist Teil der Esterhazy-Betriebe. Am Seehof wird unter anderem biologische Vieh- und Geflügelzucht betrieben – die Erzeugnisse, darunter auch Wildfleisch, finden sich in Küchen und auf Tellern in ganz Österreich. Die Kirschblüte am Neusiedler See ist ein beeindruckendes Frühlingsschauspiel. Die Kirschen und die verschiedensten Erzeugnisse daraus sind typisch für die Region und weit darüber hinaus beliebt. „Mei liabste Weis“ bietet musikalische und kulinarische Spezialitäten aus jenem Bundesland, das heuer genau 100 Jahre zu Österreich gehört. Das Burgenland zeigt sich dabei im besten Sinne bunt, frühlingshaft und voller ansprechender Klänge.

Die Gruppen in der Sendung:

Blech Cuvee: Sechs Musikanten in der Besetzung Flügelhorn, zwei Tenorhörner, Akkordeon, Tuba und Schlagzeug.

Tanzstudikanten: Zwei Violinen, Bratsche, Kontrabass; die vier jungen Musikantinnen und Musikanten haben bei der „Burgenländischen Musizierwoche“ in Lockenhaus durch Singen und Spielen zusammengefunden.

Wechselsoatnmusi: Klassische Stubenmusig mit zwei Hackbrettern, Gitarre, Harfe und Bassgeige.

Tamburica Zagersdorf: Fünfzehn Damen und Herren repräsentieren die pannonische Tradition des Tamburica-Ensembles.

Weitere Informationen zu den Musikgruppen, die gemeinsam mit Franz Posch die Volksmusikwünsche des Publikums erfüllen, sind auf tirol.ORF.at abrufbar.

„Mei liabste Weis“ ist eine Produktion des ORF-Landesstudios Tirol. Für die Regie zeichnet Christoph Bloeb verantwortlich.

