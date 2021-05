FP-Krauss: Corona-Showpolitik beenden und Wien aufsperren!

„Freiheit für Wien! Keine Corona-Schikanen und Zugangsbeschränkungen!“

Wien (OTS) - Als eine Mischung aus „Showpolitik und Panikmache“ bezeichnet der Freiheitliche Klubobmann im Wiener Rathaus LAbg. Maximilian Krauss die Corona-Politik der rot-pinken Stadtregierung in der „Aktuellen Stunde“ des Gemeinderates und fordert eine rasche Rückkehr zur echten Normalität. „Die Menschen leiden seit über einem Jahr unter der panischen Corona-Politik der Bundes- und Landesregierung.“

Als besonders dramatisch beschreibt Krauss die Schikanen für Gastronomen und Nachtgastronomen. „Die Stadtregierung schikaniert mit besonders absurden Maßnahmen wie der Registrierungspflicht in der Gastronomie, die zuerst vom Verfassungsgericht aufgehoben und nun wider besseres Wissen erneut eingeführt wurde, die Bevölkerung Wiens. Diese Maßnahmen sind sinnbildlich für die Plan- und Ratlosigkeit dieser rot-pinken Koalition.“

Auch die Maskenpflicht in Schulen und im Freien sind für den Freiheitlichen Klubchef völlig absurd und reine Placebo-Maßnahmen. „Experten sind sich einig, dass speziell das Tragen von Masken im Freien kaum einen Mehrwert bringt.“

Besonders bemerkenswert ist für Krauss die Position der Neos, die nun völlig andere Handlungen setzen als sie noch im Wahlkampf angekündigt haben. „Für die Regierungsposten haben die Neos hier ihr alles verkauft und jegliche Vernunft über Bord geworfen.“

Abschließend fordert der Freiheitliche ein komplettes Aufsperren ohne Schikanen!(Schluss)



