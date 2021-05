Spielplanpräsentation der Wiener Staatsoper am 3. Juni live-zeitversetzt in ORF III

Mit Auftritten von Erwin Schrott, Nicole Car, Patricia Nolz, Andreas Schager, Martina Serafin, Kate Lindsey, Slávka Zámečníková und Diana Damrau

Wien (OTS) - Nachdem im vergangenen Jahr die Spielplanpräsentation der Wiener Staatsoper coronabedingt via ORF III Kultur und Information stattfand, stellen Staatsoperndirektor Bogdan Roščić, Musikdirektor Philippe Jordan sowie der Direktor des Wiener Staatsballetts Martin Schläpfer heuer ihre Pläne für die Saison 2021/22 im Rahmen einer Matinee auf der Hauptbühne des Hauses am Ring dem Publikum vor. Die Präsentation ist auch via ORF-Fernsehen zu erleben: zu Fronleichnam, am Donnerstag, dem 3. Juni 2021, live-zeitversetzt um 11.45 Uhr in ORF III.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen neben der Vorstellung des Spielplans Gespräche mit Regisseuren sowie mit Künstlerinnen und Künstlern. Darbietungen von Nicole Car, Diana Damrau, Kate Lindsey, Patricia Nolz, Martina Serafin, Slávka Zámečníková, Andreas Schager und Erwin Schrott sowie von Mitgliedern des Staatsopernorchesters, des Concentus Musicus Wien und des Wiener Staatsballetts sorgen außerdem für künstlerische Höhepunkte.

