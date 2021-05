„Auf der Suche nach dem Staunen“

Das MuTh: Programm 2021/22

Wien (OTS) - Auf dem Programm stehen rund 300 Veranstaltungen mit 15 Zyklen und Hunderten Künstlern: Das MuTh, der Konzertsaal am Wiener Augartenspitz, startet in der Spielzeit 2021/22 voll durch. Die Zeit der Corona-Krise wurde in den vergangenen Monaten dazu genutzt, um Schwung zu holen für eine neue Saison voller aufregender und anregender Klänge aus (fast) allen Welten der Musik.

Die Zeit der Lockdowns stellte das Haus, wie alle Kultur-Institutionen, vor ungeahnte Probleme. Doch hinter und oft genug auch vor den Kulissen herrschte Hochbetrieb.

Bilanz. Im Herbst 2020 konnten immerhin 48 Live-Veranstaltungen mit 200 Künstlern vor Publikum gespielt werden. Es folgten weitere 25 Streaming-Konzerte mit 180 Künstlern, die via Internet übertragen wurden. Das Klanglabor des „MuTh Lab“ wurde für neun viertägige Veranstaltungen mit 42 Künstlern geöffnet. Direktorin Elke Hesse begrüßte 34 Gäste zu den Gesprächsrunden der „MuTh ¼ Stunde“. Mit den Promenadenkonzerten, die via Kopfhörer in den ganzen Augarten übertragen werden, ging ein ganz neues Veranstaltungsformat an den Start.

Auch intern gab es viel zu tun. Das MuTh erhielt ein neues Corporate Design, das in seiner modernen Eleganz die Schönheit des MuTh-Konzertsaals und die Vielschichtigkeit des Programms widerspiegelt. Die Bühnentechnik wurde aufgerüstet – unter anderem mit neuen Kameras und anderer hochmoderner Video-Ausrüstung. Das frisch installierte Ticketsystem JetTicket und das Organisations-Tool des „MuTh Planners“ perfektionieren den Kontakt des engagierten 37-köpfigen Teams mit dem Publikum.

MuTh-Direktorin Elke Hesse zieht Bilanz: „Das vergangene Jahr, so schwierig es war, war auch ein sehr produktives Jahr. Aber wir haben viel gelernt, wir sind neugierig geblieben und haben uns selbst auf den Prüfstand gestellt. Das MuTh ist der Ort, an dem sich Kunst und die Menschen so nahe kommen wie nur selten sonst wo. Auch in der kommenden Saison werden wir unermüdlich nach dem Staunen suchen.“

Die Veranstaltungen der Spielzeit 2021/22 sind in acht Leitthemen geordnet.

Klassik: Diese Sektion bildet das Rückgrat des Programms. Hier gastieren namhafte Solisten und Ensembles wie Franz und Matthias Bartolomey, Christian Altenburger oder das Minetti Quartett mit Klang-Expeditionen zu den Schätzen der Kammermusik.

Klassik plus: Eine Konzertreihe im Zeichen des Crossover. Wie hört es sich an, wenn man die Grenzen der klassischen Musik kühn und kreativ überschreitet? Künstler wie Amadeus-Preisträger Ulrich Drechsler, Jazz-Pianist und Komponist mathias rüegg, Bandleader Joe Hofbauer, aber auch die Schauspielerin und „Tatort“-Kommissarin Adele Neuhauser, geben ihre ganz persönliche Antwort.

Oper und Musiktheater: In dieser Sektion macht das MuTh seinem vollen Namen (Musik und Theater) alle Ehre. Das Spektrum reicht von Otto M. Zykans modernem Klassiker „Singers Nähmaschine ist die Beste“ bis zum „Neuen Wiener Krippenspiel“ und „Die Reise des kleinen Prinzen“. Ein besonderer Höhepunkt steht im Februar 2022 mit „Púnkitititi!“ bevor. Die gefeierte Produktion der Stiftung Mozarteum in Kooperation mit dem Salzburger Marionettentheater für die Salzburger Mozartwoche 2020 kommt endlich nach Wien. Dieses Puppen-, Zauber- und Musiktheater für Groß und Klein ist eine „Hommage an den unendlichen Erfindergeist Mozarts“.

Curated By: Künstler machen Programm. Das MuTh hat drei geschätzte Stammgäste des Hauses – den Multistilisten Ulrich Drechsler, den Saxophonisten Gerald Preinfalk und die Pianistin Maria Radutu – eingeladen, um an jeweils vier Abenden mit Begleitmusikern ihrer Wahl ein Repertoire ihrer Wahl zu spielen.

Specials: Carlo Goldonis „Krach in Chiozza“ in einer Bearbeitung für das Wiener Kindertheater. Oder: Das Pioneer Youth Philharmonic aus Sofia, das älteste Jugendorchester Europas, bei seinem ersten Wien-Gastspiel seit Jahren. Oder: Michael Maertens & Merlin Ensemble Wien interpretieren Thomas Bernhards „Alte Meister“. Kurzum: In der Sektion Specials sind Aufführungen zusammengefasst, die dem MuTh-Jahresprogramm eine ganz spezielle Würze verleihen. Die Specials der neuen Saison sind großteils keine Eigenproduktionen, sondern Gastspiele langjähriger Kooperationspartner.



Wiener Sängerknaben: Das MuTh wurde ja ursprünglich als Konzertsaal für die Wiener Sängerknaben errichtet (Eröffnung 2012). Der weltberühmte Chor ist sehr glücklich mit dieser Konstellation: „Für uns ist das MuTh ein zweites Zuhause geworden. Hier proben wir, hier geben wir klassische Konzerte, und hier entwickeln wir Neues, mit und für unser Publikum.“ In der Saison 2021/22 sind insgesamt 20 Auftritte der Sängerknaben eingeplant.

Junges MuTh: Die Eleven der Wiener Sängerknaben laden ein junges Publikum zu Musikreisen ein: An vier Nachmittagen musizieren Kinder für Kinder unter dem Motto „Sing & Klang“. Einige weitere Programme des Jungen MuTh wenden sich an Besucher zwischen Kindergarten-Alter (ab 4) bis zu den jungen Erwachsenen (bis 26).

Vermittlung für Alle: Musik geht jeden etwas an. Die MuTh-Musikvermittlung richtet sich an alle Altersstufen. Es gibt Programme für werdende Mütter, für Kleinkinder, Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Frisch gebacken ist etwa das „Klassik Kipferl“: Ein Format, das bei einem Frühstück zur Begegnung mit Künstlerinnen und Künstlern kommender Veranstaltungen lädt.

Konzertzyklen & Wahlabos. Die Veranstaltungen im MuTh sind zu insgesamt 15 speziellen Zyklen kombiniert. Wer einen oder mehrere Zyklen im Abonnement bucht, erhält 20 Prozent Preisvorteil auf die regulären Kartenpreise.

Zyklusübergreifend wurden das Große und das Kleine MuTh Abo kalkuliert. Das Große MuTh Abo umfasst zehn Karten für Zykluskonzerte nach freier Wahl; Preisvorteil 30 Prozent. Beim Kleinen MuTh Abo erwirbt man fünf Tickets für Zykluskonzerte und genießt einen Preisvorteil von 20 Prozent auf die regulären Kartenpreise.

Alle Abonnenten werden überdies automatisch Mitglieder im MuTh Club, der weitere Vergünstigungen bereithält – zum Beispiel 15 Prozent Rabatt für alle weiteren Tickets (ausgenommen Benefiz- und Sondervorstellungen) oder den Zugang zu Veranstaltungen exklusiv für Club-Mitglieder. Nicht-Abonnenten können dem MuTh Club für einen Clubbeitrag von 15 Euro pro Saison (1. September – 31. August) beitreten.

