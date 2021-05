Debüt für Caroline Athanasiadis bei „Was gibt es Neues?“ am 28. Mai in ORF 1

Außerdem mit dabei: Kristan, Beimpold, Seidl und Gernot

Wien (OTS) - Oliver Baier und sein Rateteam unterstützen in der neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 28. Mai 2021, um 21.50 Uhr in ORF 1 den MUTTER ERDE-Schwerpunkt zum Thema „Klima schützen, Arten schützen.“ (Details unter presse.ORF.at). Und so rätseln Alex Kristan, Ulrike Beimpold, Gery Seidl, Viktor Gernot und erstmals die Kabarettistin Caroline Athanasiadis, ob der Begriff „Windkümmerer“ tatsächlich etwas mit dem Sendungsthema zu tun hat. ORF-Meteorologe und Klima-Experte Marcus Wadsak möchte schließlich wissen, was man unter einer „Gewitternase“ versteht.

