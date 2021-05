Arbeiten für Fahrbahnsanierung an Bundesstraße B 119 bei Etlas sind abgeschlossen

Ausbau der L 172 Wiegenwald bei Langschlag hat begonnen

St. Pölten (OTS) - In zwei Straßenbauprojekten auf Niederösterreichs Landesstraßennetz im Bezirk Zwettl werden derzeit Bauarbeiten durchgeführt bzw. abgeschlossen, die einer erhöhten Verkehrssicherheit dienen. Auf der Bundesstraße B 119 bei Etlas im Gemeindegebiet von Arbesbach (Bezirk Zwettl) wurden kürzlich die Arbeiten zur Fahrbahnsanierung abgeschlossen. Auf einer Länge von 600 Metern wurden mit Gesamtkosten von 100.000 Euro, die das Land Niederösterreich trägt, zum einen die Fahrbahn abgefräst und zum anderen eine neue Trag- und Deckschicht aufgetragen, das Bankett angepasst und die Bodenmarkierungen wieder aufgetragen. Die Fräsarbeiten wurden von der Firma KAB in nur einem Tag durchgeführt und die Asphaltierungsarbeiten erfolgten innerhalb von zwei Tagen durch die Firma Strabag.

Kürzlich haben an der Landesstraße L 172 „Wiegenwald“ in Langschlag (Bezirk Zwettl) die Arbeiten für die Fahrbahnsanierung und zur Verbreiterung im Kurvenbereich begonnen. Von Kilometer 4,070 bis Kilometer 5,102 werden hier, verbunden mit Kosten von 190.000 Euro, neue Querungen samt Entwässerungsanlagen hergestellt und Felsarbeiten für die Kurvenkorrektur durchgeführt. Im Anschluss erfolgen die Erdarbeiten für den Straßenbau und nach Aufbringen des Frostschutzmaterials, des Recyclingmaterials und der Tragschichten werden die Bauarbeiten für die neue Fahrbahn der L 172 mit dem Einbau einer 3,5 Zentimeter starken Deckschichte abgeschlossen. Die Arbeiten führt die Straßenmeisterei Groß Gerungs in Zusammenarbeit mit Baufirmen aus der Region von Mitte Mai bis Ende Juni durch, teilweise unter Totalsperre mit entsprechender Umleitung.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

